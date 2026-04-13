GROSSETO – Si chiude la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana spettacolo.

Venerdì 17 e sabato 18 aprile alle ore 21, presso il Teatro degli Industri, per la chiusura ci sarà lo spettacolo “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza” che attraversa con sensibilità e forza narrativa il tema dell’identità, del desiderio e della possibilità di immaginare un futuro diverso. Il testo di Alberto Fumagalli è portato in scena dalla compagnia Les Moustaches, con la regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli. Sul palco Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri. La produzione è firmata Società per attori e Accademia perduta Romagna teatri, con costumi di Giulio Morini e aiuto regia di Tommaso Ferrero.

I biglietti sono disponibili su https://comunegrosseto.ticka.it/ e al botteghino del Teatro degli Industri dalle ore 19.00 il giorno dello spettacolo.

Sabato 18 aprile alle ore 18.15, nel Ridotto del Teatro degli Industri, è in programma l’incontro con gli interpreti, un momento di confronto e dialogo con il pubblico. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Lo spettacolo