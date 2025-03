GROSSETO – Il progetto “La ludoteca itinerante Vintage”, realizzato con il contributo del Comune di Grosseto attraverso il bando aperto agli enti del terzo settore conclude il suo percorso sabato 22 marzo alla Sala Eden. In questa nuova edizione, centro focale è stato l’incontro fra generazioni diverse attraverso i giochi de “Il Ludobus della Maremma” negli spazi degli enti che hanno aderito all’idea.

Dopo la serie di interventi negli spazi del centro sociale Pace, della parrocchia “Madre Teresa di Calcutta” e del centro sociale San Rocco di Marina, sabato prossimo 22 marzo il progetto giunge alla conclusione con una manifestazione alla Sala Eden dove saranno presenti le associazioni di Follonica, Siena, Pisa, Piombino, Civita Castellana in un grande evento di gioco, collaborazione, confronto e incontro intorno al mondo del gioco, dell’inclusione e dell’intergenerazionalità. Giochi da tavolo recenti e grandi classici, i giochi in legno del Ludobus della Maremma e quelli su carta, penna e suon di dadi.

Dalle 10 alle 20 generazioni diverse potranno confrontarsi con i giochi più popolari della tradizione italiana ed europea, ma anche con giochi antichi e mai visti prima. I nonni ritroveranno i giochi della loro infanzia tuttora fantastici e coinvolgenti e i per i più giovani potranno portare i grandi nel loro mondo fatto di giochi astratti moderni e spesso difficilissimi. Verrà allestito anche un piccolo spazio bambini.

L’evento è completamente gratuito ed è adatto a tutti nel senso più ampio della parola poiché il gioco ha la sua grande potenza nel mettere tutti sullo stesso piano. Quando si condivide una esperienza di gioco nessuno è escluso, nessuna differenza di età, di provenienza, religione, classe sociale. Nessuna differenza di abilità. I giochi di Bandus sono adatti a tutti, allo stesso momento.

«L’intero progetto – dicono gli organizzatori – è stato coordinato e condiviso con altri enti del terzo settore e del volontariato. I partner di “Bandus! Aps” in questa occasione sono l’Auser che ci ospita da diversi anni nella propria sede in via Inghilterra e col quale abbiamo condiviso progetti contro la ludopatia, isolamento sociale e invecchiamento attivo e il centro sociale San Rocco di Marina di Grosseto dove abbiamo trovato, nella signora Paola Bolognesi un validissimo alleato nella diffusione del gioco intelligente fra i soci del centro».

«Un ringraziamento va ancora una volta al Comune di Grosseto che per il secondo anno ci ha dato la possibilità di portare letteralmente la nostra grande ludoteca di giochi in scatola fuori dalle stanze del centro sociale Pace che ospita la Aps Bandus! ogni martedi e venerdi. Un grazie alle associazioni che partecipano all’evento e con le quali, dopo i duri anni del Covid, cerchiamo di tessere le trame di una rete di collaborazione condivisa per la diffusione della cultura del gioco intelligente. Esse sono i gruppi di veterani “La Tana dei Goblin Civita Castellana” e de “La Tana dei Goblin Pisa”, l’associazione “Piombino Gioca” presente anche lo scorso anno, l’associazione “Gamestorm” di Siena. Poi l’associazione del nostri vicini follonichesi “Maremma Dice”, l’associazione di Siena “Gioco di Corte” e per finire i grandi amici di “Oxyzo Orizzonti Ludici Aps” di Pisa.

Vi aspettiamo tutti sabato 22 marzo 2025 dalle ore 10.00 negli iconici spazi della “Sala Eden” a Grosseto. Evento completamente gratuito. Per informazioni sulle attività di Bandus! questi sono i contatti: 3498355150 – [email protected] – www.bandus.it.