ROCCASTRADA – Il Settembre roccastradino si prepara al gran finale con tre giorni di animazione per tutte le età, musica e buona tavola prima di vivere il Palio umoristico dei ciuchi fissato per domenica 13 settembre, al quale alle 23.00 farà seguito il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Questo il programma dell’ultimo week end del Settembre roccastradino:

Venerdì 11 settembre alle ore 12.00 aprirà lo stand gastronomico con specialità locali; la festa aprirà alle ore 16.00 al Kaos Kreativo, con il Nutella party preparato dalla contrada del Convento e continuerà alle ore 17.30 al Parco del Chiusone con la 23° presentazione dei corsi per la nuova stagione della palestra Golden Gym di Roccastrada.

Alle ore 18.00 al Circolo Arci Confraternita Bailamme presentazione del libro “Poeti a Roccastrada: da Gamberi a oggi” a cura di S. Dal Bianco, prof. Università di Siena; alle 19.00 allo stand gastronomico “…Ancora pesce” con ragù di polpo e seppie con piselli, mentre al Parco del Chiusone Aperitivo con Pieroby Vdj.

Alle 21.00 in Piazza XXV Aprile serata danzante con Tamara Band ed alle 22.00 al Parco del Chiusone: Panini con salsiccia della contrada del Chiusone. La serata si conclude con Serata Latina Reggaeton DJ David Miller.

Sabato 12 settembre, alle ore 12.00 apertura dello stand gastronomico; alle ore 15.30 11° Passeggiata in Rosa in favore del Comitato per la Vita di Grosseto; alle 16.00 in Piazza dell’Orologio Donzelle con la contrada della Torre.

Alle 17.00 nella pista del Parco del Chiusone Merenda e calcio tennis con la contrada del Portoncino. Alle 19.00 apertura stand gastronomico; alle 21.00 in Piazza XXV Aprile serata danzante con Stefano Domenichini Band ed alle 22.00 in chiusura di serata al Parco del Chiusone DJ set DJ Nik e special dance show performance Noemi & Camilla.

Il Settembre roccastradino terminerà domenica 13 settembre con, alle ore 15.00 in Corso Roma, partenza della sfilata del Palio sulle note della fanfara ed alle 16.30 sorteggio ciuchi/contrade; per tutto il pomeriggio in Corso Roma risuoneranno le note della Sganghenga street band ed alle 17.30 Palio umoristico dei ciuchi, a cui seguirà alle 18.30 in Corso Roma la premiazione e la distribuzione del giornalino Nettezza Urbana.

A chiudere la festa, dalle ore 20.00 al Parco del Chiusone “Aspettando i fuochi” serata danzante con Francesco Falaschi & Giada ed alle ore 23.00 all’ex campo sportivo di Via Carducci lo Spettacolo pirotecnico.

Informazioni. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà ancora aperto a pranzo nei giorni 11, 12 e 13. Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito.

La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada Aps. e dall’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, in collaborazione con il Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile visitare le pagine Facebook ed Instagram Pro Loco Roccastrada.