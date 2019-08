Gran finale di stagione al Porto della Maremma: ecco il programma del weekend

MARINA DI GROSSETO – Tre appuntamenti questo week-end con un gran finale per chiudere in bellezza la stagione de “Le sere al Porto 2019″. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la manifestazione si chiude con tre giorni di spettacoli e la serata finale, domenica 1 settembre. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e condotti da Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo.

Il primo appuntamento dell’ultimo week-end de “Le sere al Porto 2019″ è venerdì 30 alle 21.45 con una serata #dance con coreografie di tango. Seguirà il momento delle coreografie di hip-hop. L’intera serata sarà arricchita dalla musica del dj set con Michele Bardelli.

Sabato 31 agosto appuntamento#family con i giochi giganti, la musica e lo spettacolo comico di cabaret di Mago Mancini, artista presentato dall’Unione nazionale artisti diretta da Gionata Pellegrini. Già dalle 21, sulla terrazza del Porto della Maremma saranno allestite le postazioni con gli antichi giochi giganti in legno di Ludobus: i giochi classici da strada- campana, Forza 4, Shangai, Tangram, Dama, Tris, Domino, Jenga- e i giochi in legno tradizionali come Kubb, Molky, Carrom. E, ancora, le attrezzature per gioco all’aperto come corde da salto, piattelli, frisbee, biglie, palloni, palline, trottole e racchettoni, oltre a un angolo per i più piccoli con giochi adatti a bambini da 3 a 5 anni. Alle 21.45 seguirà lo spettacolo comico di cabaret di Mago Mancini. Abile prestigiatore, simpatico comico, attore e presentatore, per chi non lo conosce, Mago Mancini opera da oltre 25 anni nel settore dello spettacolo, è direttore artistico dell’evento Makkekomiko da 14 anni e gestisce, insieme ai suoi soci, l’Accento Teatro di Roma. Sarà uno spettacolo di cabaret divertente e magico, adatto a tutte le età, per trascorrere una serata spensierata in famiglia. Gli antichi giochi giganti in legno e la serata proseguirà poi con dj set finale a Il Gabbianino.

Domenica 1 settembre, finale esplosivo per chiudere in bellezza una stagione che ha raccolto oltre 12mila presenze nelle 30 serate di eventi. Sarà finale suggestivo, ricco di intrattenimento, spettacoli e sorprese. Il primo appuntamento è alle 18, momento in cui si si coniuga l’impegno ambientale del progetto “- plastica + mare”con l’arte: sulla terrazza del Porto della Maremma, il giovane artista Niccolò Romano, studente in Accademia Thesign a Firenze, realizzerà una scultura a sorpresa utilizzando materiali di plastica inutilizzata raccolti tra le attività balneari di Marina di Grosseto. Alle 21.30 si aprirà poi lo spettacolo con la conduzione di Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo. Protagonisti della serata saranno il duo Kymya. Non mancherà il dj set con Franz Navas e il sassofonista Emanuele Cannatella, e tante altre sorprese. Ospite speciale, per questo evento di chiusura sarà Charlie Gnocchi, una delle voci più note di Rtl 102.5, ma anche autore e conduttore di programmi tv, come Uno Mattina e Fiesta su Rai Uno, o anche Striscia la Notizia, dove interpreta il pazzo Mr Neuro.

Grande chiusura della serata, che sarà ancora ricca di sorprese, gli scintillanti getti delle fontane fredde. Per l’occasione, il fotografo ufficiale della giornata, Carlo Settembrini, sarà a disposizione per scattare foto ricordo dell’evento che saranno pubblicate sui canali social Instagram e Facebook del Porto.