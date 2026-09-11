ROSELLE – La prima edizione di ArcheOrchestra chiude con un omaggio a Beethoven e i giovani talenti di “Vivace”. Sabato 12 settembre alle ore 21.15 al Parco archeologico di Roselle va in scena l’ultimo concerto del nuovo festival musicale estivo organizzato dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dai Parchi archeologici della Maremma con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il sostegno del Ministero della Cultura.
La serata vedrà protagonista “Vivace – Orchestra Città di Grosseto Giovani” diretta da Massimo Merone con “Beethoven: aspettando il bicentenario” per ricordare i 200 anni dalla scomparsa del grande compositore tedesco, che ricorrerà nel 2027. Il programma prevede l’esecuzione della “Ouverture Egmont op. 84” e della “Sinfonia n. 7 op. 92”.
Biglietti a 10 euro (posti unici a sedere non numerati, fino ad esaurimento: 100 posti disponibili) acquistabili solo sul posto prima dello spettacolo. È incluso l’ingresso al Parco archeologico con visita guidata alle ore 20.
Come nasce il progetto “Vivace”
Il progetto “Vivace” è nato nel 2018 per iniziativa del consiglio direttivo dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, che ha istituito l’orchestra giovanile con il Comune di Grosseto, l’Istituzione “Le Mura”, Fondazione Grosseto Cultura, il liceo musicale “Polo Bianciardi”, la Fondazione rotariana “Berliri Zoppi”, il Rotary Club di Grosseto, la Fondazione “Fiorilli” e Banca Tema.
L’orchestra bandisce regolarmente il bando di partecipazione destinato a giovani musicisti tra i 16 e i 26 anni che, in seguito a un’audizione, possono entrare a far parte del progetto “Vivace”. L’orchestra si è distinta fin da subito in eventi musicali di qualità sul territorio grossetano, collaborando anche con realtà prestigiose come l’accademia Chigiana, in occasione dell’insediamento dell’arcivescovo di Siena.
Direttore di “Vivace”, Massimo Merone
Il direttore principale di “Vivace” è, fin dalla sua fondazione, Massimo Merone. Direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha studiato violino al conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla scuola di musica di Fiesole, all’accademia musicale Chigiana di Siena e alla scuola di musica internazionale del Trio di Trieste, conseguendo poi il diploma di secondo livello in violino barocco al conservatorio “Maderna” di Cesena. Collabora con alcuni tra i più importanti gruppi barocchi tra i quali gli Auser Musici, l’Europa Galante, i Barocchisti, Musica perduta. Ha conseguito il diploma per direttori di coro alla scuola internazionale della Fondazione Guido d’Arezzo e dal 2000 dirige l’ensemble corale “ Giovanni Pierluigi da Palestrina”, specializzato nell’esecuzione della musica rinascimentale e barocca, con cui si è esibito in Italia e all’estero. Ha conseguito con il massimo dei voti il titolo di Direzione d’orchestra al conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato all’accademia europea di direzione d’orchestra di Vicenza, distinguendosi nei Berliner Meisterkurse tenuti con i Berliner Symphoniker. Ha diretto varie formazioni sinfoniche, quali l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto”, la “Florence Symphonietta”, l’orchestra Oida di Arezzo, l’orchestra “D’Arezzo” e l’orchestra regionale filarmonica Veneta. Nel 2025 è stato Maestro preparatore per i concerti de “Il Volo” trasmessi su Canale 5, con i quali si esibisce in tour.