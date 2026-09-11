Come nasce il progetto “Vivace”

Direttore di “Vivace”, Massimo Merone

Il direttore principale di “Vivace” è, fin dalla sua fondazione, Massimo Merone. Direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha studiato violino al conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla scuola di musica di Fiesole, all’accademia musicale Chigiana di Siena e alla scuola di musica internazionale del Trio di Trieste, conseguendo poi il diploma di secondo livello in violino barocco al conservatorio “Maderna” di Cesena. Collabora con alcuni tra i più importanti gruppi barocchi tra i quali gli Auser Musici, l’Europa Galante, i Barocchisti, Musica perduta. Ha conseguito il diploma per direttori di coro alla scuola internazionale della Fondazione Guido d’Arezzo e dal 2000 dirige l’ensemble corale “ Giovanni Pierluigi da Palestrina”, specializzato nell’esecuzione della musica rinascimentale e barocca, con cui si è esibito in Italia e all’estero. Ha conseguito con il massimo dei voti il titolo di Direzione d’orchestra al conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato all’accademia europea di direzione d’orchestra di Vicenza, distinguendosi nei Berliner Meisterkurse tenuti con i Berliner Symphoniker. Ha diretto varie formazioni sinfoniche, quali l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto”, la “Florence Symphonietta”, l’orchestra Oida di Arezzo, l’orchestra “D’Arezzo” e l’orchestra regionale filarmonica Veneta. Nel 2025 è stato Maestro preparatore per i concerti de “Il Volo” trasmessi su Canale 5, con i quali si esibisce in tour.