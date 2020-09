Gran finale a Cassero in danza: in scena due spettacoli che incantano e sfidando le convenzioni

GROSSETO – “Cassero in danza” chiude i battenti di un’edizione esplosiva con due spettacoli da non perdere ed un finale a sorpresa.

Sabato 12 settembre si esibiranno – a cielo aperto e sotto le stelle – nella magica atmosfera del Cassero senese di Grosseto (Area Spettacoli Baluardo Fortezza) la Compagnia Adarte che apre la serata con “Revolution” e la Compagnia Francesca Selva con un lavoro sperimentale dal titolo “Tempo Imperfetto”.

Si comincia con “Revolution” lo spettacolo che fa parte di un percorso che la coreografa Francesca Lettieri porta avanti ormai da qualche tempo intorno al tema dell’improvvisazione voce-corpo-musica, un viaggio attraverso la capacità del suono di “sconvolgere” il gesto danzato spingendo il corpo attraverso un territorio sconosciuto e non rassicurante. In questo spazio di “rischio” il gesto danzato riscopre la profonda ambivalenza del corpo e del suo essere: peso e leggerezza, desiderio e bellezza assoluta, fragilità e potenza, impulso primitivo e delicato stato dell’essere secondo una scrittura che si nutre di una spontanea danza incontrollata alla ricerca di un’essenza carnale dell’umanità.

“Tempo Imperfetto” della Compagnia Francesca Selva invece è nato dalla necessità di reagire allo stop imposto al settore dello spettacolo dall’emergenza Covid19. Chiudersi tra quattro mura, senza possibilità di studiare e di allenarsi per oltre tre mesi è stata per i danzatori un’esperienza devastante, come togliere la voce ad un cantante o ad un attore, rendendo tutto incerto e estremamente fragile. Frutto di una residenza artistica realizzata in remoto e di un creazione collettiva nata da un’idea di Marcello Valassina con Silvia Bastianelli, Maria Vittoria Feltre, Luciano Nuzzolese, Luca Zanni con la supervisione coreografica di Francesca Selva, lo spettacolo è riuscito a far parlare il corpo del danzatore protagonista dell’assolo.

La chicca del festival quest’anno è rappresentata dalla performance “9 minuti”, un esperimento risultato del laboratorio coreografico a cura di Nicoletta Cabassi, Mauro Paccariè e Francesca Selva a cui hanno partecipato 11 allieve del Liceo Coreutico – Polo “Luciano Bianciardi” di Grosseto e 4 giovani danzatrici provenienti da altre città. Si tratta del primo atto di “Cantiere Cassero in Danza” un progetto che punta a costruire una giovane Compagnia residente a Grosseto e che è tra gli obiettivi fissati dalla residenza artistica “Codice Danza 58100”.

“Cassero in Danza” l’evento organizzato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore con il patrocinio e la collaborazione con il Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Istituzione Le Mura, Liceo Coreutico – Polo “Luciano Bianciardi” e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze attraverso il bando Nuovi Pubblici.

Tutti gli spettacoli sono alle 21.15.

Prenotazione consigliata: boxofficedanza@gmail.com

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid è obbligatorio indossare la mascherina.

I posti a sedere saranno distanziati.

Ingresso: intero 10 euro

ridotto 5 euro (over 65, studenti, partecipanti laboratori)