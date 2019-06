Graham Nash arriva in Maremma: la leggenda del rock in concerto per l’unica data Toscana

GAVORRANO – L’unica data in Toscana della leggenda del rock Graham Nash sarà al Teatro delle Rocce di Gavorrano con “An Intimate Evening of Songs and Stories”. Musicista e attivista politico, ha attraversato un’epoca fino agli ultimi tremori di Woodstock ed è stato in grado di lasciare il segno. Il chitarrista ha vissuto un’epoca mitica e ha incontrato Beatles, Stones, Hendrix, Cass, Elliot, Dylan e altre leggendarie figure rock: sul palco racconta alcune storie del suo incredibile viaggio.

Pochi possono vantare una carriera straordinaria in campo artistico come Graham Nash. E’ infatti immensa la quantità di successi raggiunti da questo artista nei suoi settantacinque anni di vita, tantissime le sue canzoni passate alla storia come colonna sonora dell’ultimo mezzo secolo, prima con gli Hollies e poi con Crosby, Stills e Young, fino a “This Path Tonight” (2016) la sua ultima fatica discografica.

Graham Nash è stata una voce sempre a sostegno della giustizia sociale e ambientale, basta ricordare gli indimenticabili concerti di No Nukes contro l’energia nucleare di tutto il mondo, oltre a quelli a favore dei soccorsi umanitari in Giappone nel 2011 fino a quelli di Occupy Wall Street nel Lower Manhattan.

Nel settembre 2013, Nash ha pubblicato la sua tanto attesa autobiografia “Wild Tales”, che offre uno sguardo avvincente e senza esclusione di colpi, sulla sua straordinaria carriera e la sua musica che ha definito più di una generazione.

