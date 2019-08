Gli uomini e le donne sul palco alle Crociere con Debora Villa

ORBETELLO – Prosegue il Festival Le Crociere sulla laguna venerdì 9 agosto, alle 21,30 con Debora Villa in Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, il testo teatrale tratto dal best seller dello psicologo John Gray, che ha fatto il giro del mondo con cinquanta milioni di copie ed è stato tradotto in quaranta lingue, basandosi su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi.

A portare in scena l’adattamento teatrale, una esilarante terapia di gruppo collettiva, sarà per la prima volta in assoluto una donna: l’attrice comica Debora Villa. Cercando di restare imparziale, Debora condurrà per mano il pubblico alla scoperta dell’altro sesso senza pregiudizi. Per la prima volta quindi, sarà una rappresentante di Venere a ricordarci, con la sua comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, quali sono le clamorose differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane.

Debora Villa, tra televisione, radio, cinema e teatro, è riuscita e riesce sempre ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici in fiction tv. Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, sono solo alcuni dei grandi artisti con cui Debora ha lavorato. Significative e importanti fra le altre sono state le sue partecipazioni a Camera Cafè, le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Alex & Co.

Biglietti da euro 20 a euro 25; riduzione di euro 5 ai possessori della carta Conad presso i punti vendita della Proloco di Orbetello, massimo 2 biglietti per ogni spettacolo; info e prevendite Ufficio Turistico di Orbetello, telefono 0564860447, piazza della Repubblica 1.