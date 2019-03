Gli studenti vanno a lezione dai musicisti: torna il concerto evento al Moderno

GROSSETO – Torna dopo qualche anno di assenza dai palchi dei teatri cittadini (e si prevede il tutto esaurito) l’evento culturale e musicale rivolto ai giovani studenti di Grosseto, una lezione concerto e un bellissimo esempio di partecipazione e introduzione dei ragazzi in un mondo musicale complesso ed affascinante.

Il progetto condotto dal sassofonista Stefano Cocco Cantini, con il supporto del batterista Piero Borri si avvale in questa edizione della presenza di due giovani musicisti jazz che proprio a Grosseto hanno iniziato a studiare musica, Stefano Marini alla chitarra e Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e di una altrettanto giovane Jole Cannelli alla voce, i quali avranno il duplice obiettivo di far avvicinare gli studenti ad una realtà culturale del Novecento di enorme portata e impatto quale appunto il jazz e far recepire la grande capacità di socializzazione che la musica eseguita in gruppo esprime.

Il percorso didattico sarà incentrato sulla partecipazione attiva dei ragazzi delle scuole attraverso l’analisi delle strutture armoniche e ritmiche dei brani proposti dall’ensemble dei musicisti. In ogni momento si potrà aprire un confronto con gli studenti riguardante la grammatica musicale, l’aspetto emozionale e l’interplay. L’evento si svolgerà al teatro Moderno, giovedì 7 marzo alle ore 10.

Ultimo appuntamento per questo anno, il concerto si inserisce nella seconda stagione musicale “Tutti a teatro, in ascolto..” dedicata alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Grosseto. Con il patrocinio dell’ assessorato alla cultura, all’istruzione della Provincia di Grosseto e con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.