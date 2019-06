Gli Improvvisati di Batignano portano in scena “L’eredità di zio Egisto” sul palco della Cava

GROSSETO – Spazio al teatro amatoriale giovedì 27 giugno alla Cava di Roselle alle 21.30. Sul palco salirà la compagnia teatrale “Gli Improvvisati di Batignano”, che torna per il terzo anno, sul palco della Cava con la commedia brillante “L’eredità di zio Egisto”. Uno spettacolo in tre atti, di Antonella Zucchini, che racconta la vicenda di una famiglia che vede al centro dell’intrigo il vecchio zio scapolo e taccagno, oggetto delle mire della cognata e dei nipoti che sperano, con l’eredità, di risanare i loro debiti dovuti a spese pazze e bella vita. Fiutato l’inganno, con l’aiuto della serva, il vecchio zio mette in atto le dovute contromosse. Il tutto all’interno di una cornice fatta di amici e pretendenti dei figli, notai e personaggi vari, tutti decisamente sopra le righe per il divertimento degli spettatori. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30, l’ingresso è libero.

Chi sono “Gli improvvisati” di Batignano

Saliranno in scena Paolo Perna, Roberta Giannini, Debora Vichi, Serena Severi, Marco Lapalorcia, Paolo Parricchi, Francesca Peruzzi, Sonia Rinaldi, Luisa Sodi. Luci e suoni Donatello e Gianluca, scenografia di Viviana Giannini ed Elena Ghidini, regia di Moreno Toninelli. Sandra Rinaldi e Cinzia Aggravi nel ruolo di suggeritrici.

Il programma della settimana

La settimana della Cava prosegue, venerdì 29 giugno con il “R-esisto Project”, uno spettacolo di musica e parole, promosso dall’associazione “La quercia” (Ingresso gratuito). Sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 luglio torna “La festa di Sole”, con tre appuntamenti: “Bimbi in Cava”, il sabato, “Chef in Cava”, cena su prenotazione per raccogliere fondi a favore della Fondazione Meyer, la domenica e il concerto di Simone Cristicchi il lunedì con ingresso a offerta minima di 10 euro.

La Cava di Roselle è aperta dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409