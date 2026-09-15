GROSSETO – La legge n. 6 del 2025 ha istituito la Giornata nazionale in memoria degli Internati militari italiani, individuando il 20 settembre come data ufficiale di commemorazione nazionale dei militari italiani deportati e internati nei lager nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

La giornata onora la memoria di quanti subirono internamento, lavoro coatto, deportazione e morte perché rifiutarono di collaborare con il nazifascismo. La data scelta richiama decisioni politiche e militari tedesche del 1943: il 20 settembre, infatti, Hitler decretò, di fatto, la derubricazione dello status giuridico dei militari italiani catturati da “prigionieri di guerra” a “internati militari”, escludendoli dalla tutela delle convenzioni internazionali e rendendoli asservibili come manodopera coatta.

Domenica 20 settembre alle ore 17 si terrà nella biblioteca dell’Isgrec alla Cittadella dello studente l’iniziativa “Gli Imi tra storiografia, fonti orali e memorie familiari”.

Sono previsti gli interventi di Elena Vellati (Riflessioni sulle testimonianze raccolte nel documentario “Fu la loro scelta”), Laura Ticciati (Gli Imi di Follonica: fra storia, memorie familiari e memoria pubblica) ed Emiliano Rabazzi (Una ricerca storico familiare: sulle tracce di Bruno Ciacci) e la proiezione di alcuni stralci delle interviste a internati militari originari di Cinigiano raccolte da Elena Vellati.