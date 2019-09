Gli eventi del Museo archeologico in occasione della Notte europea dei ricercatori

GROSSETO – Il Museo archeologico e d’arte della Maremma aderisce a “Bright 2019″, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, iniziativa promossa dalla Commissione europea per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

Il programma prevede per venerdì 27 settembre l’apertura straordinaria del museo e l’ingresso gratuito con orario continuato dalle 16 alle 21. Inoltre alle 19.30 sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo. Il pozzo ipogeo e le sue ricchezze”, preceduta alle 18 da una conferenza a cura di Claudio D’Onofrio del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agroalimentari dell’università di Pisa, dal titolo ” Oltre il Duomo”: genetica del vino, analisi del Dna e alimentazione nella Grosseto del 1400″. La conferenza si svolgerà al MuseoLab in via Vinzaglio, 27.

Sabato 28 settembre alle 18 nel Giardino dell’archeologia, in via Ginori, è in calendario una performance di lettura scenica con musica dal vivo “Ciascun balli, canti e danzi… dal Poliziano al Pulci”, a cura del Teatro studio di Grosseto.

Regia di Mario Fraschetti con Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini, Francesco Melani (clarinetto e voce).

L’evento, a numero chiuso, è a ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: tel. 0564/488752. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà alla stessa ora al museo archeologico.

Info: https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma, http://maam.comune.grosseto.it, tel. 0564/441110, pologr@unisi.it.