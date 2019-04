Gli esperti italiani di libellule si danno appuntamento a Grosseto

GROSSETO – Il Museo di storia naturale della Maremma ospita il convegno nazionale di Odonata.it, la Società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 aprile a partire dalle 10 nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura: si danno appuntamento nel capoluogo maremmano i maggiori esperti italiani di libellule. E ad aprire i lavori della due-giorni di convegno sarà proprio il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi, con una relazione sulla Citizen science. La struttura museale maremmana, infatti, è un’autorità internazionale riconosciuta in materia, socio fondatore dell’Ecsa, l’European citizen science association. Il primo giorno di lavori è dedicato alla teoria, mentre la domenica è prevista un’escursione all’esterno. Per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564 488571.