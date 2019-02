Gli esemplari storici del Vespa Club Grosseto in mostra all’Aurelia Antica

FOLLONICA – Il Vespa Club Grosseto torna ad esporre le proprie “meraviglie” nella galleria del centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto. L’appuntamento è per le intere giornate di sabato 2 e domenica 3 febbraio: nella piazzetta centrale e in una parte della galleria arriveranno almeno una cinquantina di Vespa, per la gioia degli appassionati del genere. È un appuntamento che si ripete, dopo il grande successo della prima esposizione del Vespa Club Grosseto a febbraio 2018, sempre all’Aurelia Antica. Un successo che ha meritato la conferma.

«La prima volta all’Aurelia Antica, l’anno passato, è stata una grande soddisfazione – dice Roberto Pietri del Vespa Club di Grosseto – perché l’esposizione si è rivelata un’ottima vetrina per farci conoscere ancora di più dagli appassionati e non. Lo testimonia il buon numero di nuove iscrizioni che abbiamo registrato proprio in quell’appuntamento. Il nostro club è uno dei più antichi d’Italia, uno dei primi nati nel nostro Paese, come dimostra il numero di matricola a livello nazionale: 53. Siamo nati con pochissimi iscritti e ora a Grosseto siamo circa duecento».

E che cosa c’è da aspettarsi dalla mostra di quest’anno? «Porteremo almeno una cinquantina di Vespa, tutte appartenenti a maremmani iscritti al nostro club – rivela Pietri – e tra queste ci saranno alcuni esemplari di notevole valore. Il più particolare? Il modello “faro basso”: due Vespa del 1948 che valgono circa 25mila euro l’una, che verranno presentate sul piedistallo, conservate in ottime condizioni da collezionisti grossetani. E poi, naturalmente, ci sarà anche la mitica 50 Special, che va per la maggiore tra gli appassionati. Più in generale avremo Vespa di ogni epoca, fino ad oggi. E ci auguriamo di incrementare ancora le iscrizioni al club. La prossima iniziativa che organizzeremo è la due-giorni di raduno nazionale, a maggio, al Cieloverde: accoglieremo a Grosseto i rappresentanti degli oltre mille Vespa Club d’Italia». Intanto l’appuntamento è sabato 2 e domenica 3 febbraio al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto.