GROSSETO – La musica entra nel programma della diciassettesima edizione della Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

L’edizione 2026, in programma dal 18 al 27 settembre, è dedicata agli anni Novanta con il titolo “Pezzi da Novanta. Gli anni ’90 a Grosseto”: un racconto corale di un decennio che ha trasformato profondamente la società, la cultura, la musica e i linguaggi espressivi, osservato anche attraverso le esperienze e le storie che hanno incrociato il territorio grossetano.

Mercoledì 23 settembre alle ore 18, nella Chiesa dei Bigi, l’appuntamento è con “Anni ’90, la musica degli Elettrojoyce”, concerto acustico di Filippo Gatti.

Romano, musicista, cantautore e produttore, Gatti è il fondatore degli Elettrojoyce, una delle esperienze della scena alternativa italiana nata negli anni Novanta. Da tempo ha scelto la Maremma come luogo in cui vivere e lavorare, realizzando a Grosseto un proprio studio di registrazione immerso nel verde, dove porta avanti l’attività di produzione musicale e collabora con numerosi artisti.

Il concerto alla Città Visibile assume un significato particolare anche per il momento che stanno vivendo gli Elettrojoyce: a trent’anni dal loro primo disco, la band si sta riunendo ed è al lavoro su un nuovo progetto discografico.

L’appuntamento nella Chiesa dei Bigi diventa così un ponte tra gli anni Novanta raccontati dalla Città Visibile e il presente: attraverso le canzoni e la storia degli Elettrojoyce, Filippo Gatti ripercorrerà una stagione importante della musica italiana, portando nella rassegna l’esperienza di un artista che oggi ha scelto la Maremma come luogo della propria attività creativa e produttiva.

L’ingresso è gratuito.