CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Da Ennio Morricone a Nino Rota, da Henry Mancini a George Gershwin. Il festival “Sinfonie d’estate” – organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, e dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – debutta venerdì 20 giugno in piazza Solti con “Omaggio a Morricone e alla musica da film”, un concerto che vedrà in scena gli archi dell’Orchestra diretti da Maurizio Colasanti e la partecipazione della soprano Susanna Rigacci. L’ingresso è libero e gratuito.

Il programma prevede l’esecuzione di brani immortali come le composizioni di Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America”, “Mission” e “La califfa”, “Romeo e Giulietta” di Nino Rota, “Pink panther” di Henry Mancini, “Summertime” di George Gershwin e tanti altri.

Maurizio Colasanti è riconosciuto come direttore d’orchestra di grande versatilità nel panorama internazionale. Rinomato interprete esperto e promotore del belcanto operistico, nonché specialista di musica barocca e contemporanea, è richiesto in tutto il mondo come direttore d’orchestra sia operistico che sinfonico. Ha conseguito il diploma con lode al Conservatorio “D’Annunzio” a Pescara e in seguito si è laureato con lode in Filosofia teoretica. Ha collaborato con prestigiose orchestre in tutto il mondo, tra cui la Seoul Philarmonic, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, la Nord Czech Philarmonic Orchestra, la Deutsches Kammerorchester e la New England Symphony Orchestra. Ha diretto in sale come la Carnegie Hall (New York), il Teatro San Carlo (Napoli), il Teatro dell’Opera di Roma, la Melba Hall (Melbourne). È direttore artistico del Go Opera Festival e dell’Euregio Klassika. È compositore e le sue opere sono eseguite in Italia e all’estero.

Susanna Rigacci, soprano svedese naturalizzata italiana, è nota al pubblico internazionale per le sue esibizioni in vocalizzo dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone (come “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta il West” e “Giù la testa”) scritte e dirette da Ennio Morricone, con il quale ha tenuto diversi concerti in varie nazioni. Ha iniziato giovanissima la carriera di cantante lirica, affermandosi in concorsi internazionali. Ha poi ampliato il suo repertorio classico con la musica contemporanea, la musica moderna e il crossover classico. Figlia del compositore e direttore d’orchestra fiorentino Bruno Rigacci, ha concluso la preparazione musicale al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionata con Gina Cigna e Iris Adami Corradetti. Canta in sei lingue e si è esibita in Italia al Teatro alla Scala di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, a La Fenice di Venezia, al Teatro dell’Opera di Roma al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Massimo di Palermo e all’Arena di Verona. All’estero si è esibita alla Carnegie Hall, al Radio City Music Hall di New York e al Royal Albert Hall di Londra. Si dedica anche alla musica moderna e contemporanea, nel cui repertorio si è esibita alla Biennale di Venezia e al Festival di Gibellina, e con l’orchestra Roma Sinfonietta, la London Sinfonietta, le orchestre della Rai di Roma, Torino e Milano, l’Orchestra dei Pomeriggi musicali a Milano e l’Orchestra Sinfonica Siciliana.