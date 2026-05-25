MONTEMASSI – Domenica 31 maggio il borgo tornerà ad essere un museo a cielo aperto, dando vita a decine di quadri, tra le piazze, le vie, gli scorci e i panorami di Montemassi. Si terrà infatti la tredicesima edizione del tradizionale appuntamento con I Quadri Viventi dal tema “L’arte gioca con me. Stravaganze. Bizzarrie. Sogno e realtà”, un tema che in qualche modo vuole essere, nella sua continuità, un inno alla libertà, all’amore, alla pace in un momento in cui ce n’è tanto bisogno nel mondo.

I Quadri Viventi costituiscono uno spettacolo unico che vede impegnate oltre cento persone tra figuranti, carpentieri, falegnami, elettricisti, costumisti, parrucchieri, truccatori, scenografi, appassionati di arti figurative, e tanti altri che daranno vita a stupendi allestimenti scenografici che contribuiranno alla realizzazione dell’evento come sempre, in forma del tutto gratuita.

Questa manifestazione si pone l’obiettivo di regalare emozioni. Una iniziativa che, racchiusa nella splendida cornice di un paese dove il tempo sembra essersi fermato, vuole attirare l’attenzione del visitatore per creatività, professionalità, abnegazione e passione di tutti gli “attori”, dalle sarte per i costumi, ai falegnami per le scenografie, agli attori capaci di rimanere, magari in una calda domenica di maggio, fermi, immobili anche davanti al timido e compiaciuto saluto di un amico, a tutta la macchina organizzativa.

La pittura emoziona, comunica, spinge a guardare dentro di noi, grazie a quelle forme, a quei colori, a quelle espressioni riportate e dipinte su una tela per essere trasmessi agli altri. Ma quando poi quella tela prende vita, il miracolo è compiuto e alla gioia della bellezza si aggiunge la meraviglia.

Sentitevi liberi lungo il percorso dei Quadri Viventi di Montemassi e scoprite come diversi pittori hanno interpretato le loro emozioni e sarà un tuffo nei diversi angoli di street art.

“Prima di parlare dei Quadri Viventi – queste le parole di uno degli organizzatori dell’Associazione Arci Montemassi – è doveroso ricordare che recentemente la Comunità di Montemassi è stata scossa dalla prematura perdita di un’assoluta protagonista, non solo dei Quadri Viventi, ma della vita del Paese. Il 4 maggio u.s. Giovanna Murreddu ci lasciava. Una donna dal sorriso solare, buona, dotata di una raffinata intelligenza e di una non comune autoironia. Aveva fatto del rispetto e della sua disponibilità ad ascoltare e aiutare gli altri il suo stile di vita. La ricordiamo, negli anni, magnifica interprete di numerosi Quadri Viventi e nei panni di brillante attrice in rappresentazioni teatrali di ritratti paesani. Cara Giovanna nel tuo ultimo messaggio social c’è scritto: “Mi interessa la morte che poi della vita è la fine e non è detto”. Tu eri una convinta credente e sicuramente, con il tuo sorriso, pregherai per noi dal Paradiso. Giovanna cara ci manchi tanto”.

“La prima edizione della rassegna risale al dicembre 2013 con 7 quadri e 4 ritratti alle finestre – proseguono gli organizzatori dell’Associazione Arci Montemassi -. L’idea nacque per cercare di far amare l’arte ai ragazzi di Montemassi facendo loro interpretare personaggi dei quadri; da allora quei ragazzi, oggi uomini e donne, continuano a partecipare sia all’allestimento che all’interpretazione.

Anche quest’anno il paesello si trasforma in un museo a cielo aperto e nelle piazze e lungo le vie di questo borgo incantato, da cui si gode un panorama piacevole, verranno allestiti e riprodotti sedici quadri di artisti conosciuti, fra cui Michael Cheval, Marc Chagall, Salvador Dalì, Vincenzo Caprili, ecc.; il quadro di apertura sarà “Santa Caterina da Siena negozia con Papa Gregorio XI per conto dei Fiorentini” di Eleanor Fortescue. Tutti questi quadri saranno resi “vivi” dai figuranti che riprodurranno i personaggi nella posa anche grazie ad abiti e acconciature riprodotte fedelmente, il tutto accompagnato da una musica di sottofondo”.

L’appuntamento è fissato per le ore 16.00 in Piazza della Madonna e, dopo una breve presentazione a cura di Marcello Pagliai, saranno organizzate partenze a gruppi che permetteranno a tutti di potersi godere con calma lo spettacolo e verificare le proprie emozioni. L’ultimo gruppo partirà alle 18.00.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e all’interno del percorso troverete delle postazioni per sostenere la manifestazione.

L’evento è organizzato dal circolo Arci di Montemassi, con il patrocinio del Comune di Roccastrada e sostenuto dal contributo di vari sponsor che hanno creduto in questa ormai consolidata iniziativa e che gli organizzatori intendono ringraziare, così come ringraziano il Coro di San Martino di Roccatederighi e il suo Maestro Alessio Pagliai che ogni anno allieta con il suo canto. Un grazie particolare anche alle parrucchiere “Ricci e Capricci” per l’immane lavoro svolto nell’acconciare figuranti di vari quadri.