Gli Animatronic, il nuovo gruppo di Luca Ferrari dei Verdena, live a Spazio 72

GROSSETO – Ancora live a Spazio 72. L’appuntamento di sabato 21 dicembre alle 22.30 è con la musica degli Animatronic. Nascono per gioco, nel 2018, nel tempo libero e per pura voglia di suonare, quando si incontrano per le prime jam il batterista Luca Ferrari dei Verdena, il chitarrista Luca Worm Terzi e il percussionista Nico Atzori, al basso.

Da qui, l’evolversi della loro musica porta i tre a diventare gli Animatronic e a registrare (su nastro, in presa diretta) “REC”, il loro primo disco.

In uscita l’8 Novembre per La Tempesta Dischi, l’album è stato registrato e mixato da Alberto Ferrari presso l’Henhouse Studio e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Studio.

Un album di 15 brani, quasi interamente strumentale, fatta eccezione per qualche sporadica intrusione vocale: in questo senso il singolo Fl1pper# – uscito il 10 ottobre – anticipa non solo le sonorità dell’intero lavoro, che oscillano dal math-rock al prog toccando in modo traversale un ampio universo sonoro, ma anche la sua filosofia.

L’animatronica è una particolare tecnologia che utilizza componenti elettronici e robotici per dare autonomia di movimento a soggetti, specialmente pupazzi meccanici. L’uso dell’animatronica è legato per lo più all’industria cinematografica e a quella dell’intrattenimento e si può considerare a tutti gli effetti un’antenata della moderna animazione.

Non è un caso che la musica del trio sardo-bergamasco abbia in sé una forte identità visiva e che il suo immaginario faccia riferimento ad una concretezza e ad una solidità quasi antica, assemblata con maestria, precisione e devozione. Il tutto condito da una componente freak e visionaria che rende il tutto assolutamente contemporaneo. Anche la copertina e l’artwork sono testimonianza di questo processo creativo e sono interamente realizzati a mano dallo stesso Luca Ferrari. Così come, per chiudere il cerchio, il disco non poteva che essere registrato analogicamente, su nastro, in presa diretta

Ingresso 10 euro con tessera Arci o associazioni confederate. Per info e prenotazioni al ristorante 331/4779872.