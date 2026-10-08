GROSSETO. Sabato 10 ottobre alle ore 17 il Museo di storia naturale della Maremma ospita la presentazione del libro “Le specie Lazzaro. Storie di estinzioni e riscoperte” del naturalista e insegnante Nicola Anaclerio, pubblicato da Edizioni Dedalo nella collana ScienzaFACILE, con la prefazione di Marco Di Domenico. L’appuntamento, a ingresso gratuito, apre il programma autunnale di eventi del museo di strada Corsini 5.

Quando possiamo considerare davvero estinta una specie? E può accadere che animali o piante ritenuti scomparsi tornino improvvisamente a mostrarsi? Da queste domande prende le mosse il libro di Anaclerio, che attraverso dieci storie racconta alcune delle più sorprendenti riscoperte del mondo naturale.

Dal celacanto al pino di Wollemi, le cosiddette “specie Lazzaro” diventano il punto di partenza per un viaggio tra evoluzione, biodiversità e ricerca scientifica, nel quale le vicende degli animali e delle piante si intrecciano con quelle degli studiosi che hanno contribuito alla loro riscoperta.

Il volume guarda anche alle specie che, al contrario, sono realmente scomparse, ripercorrendo storie emblematiche come quelle del dodo e del tilacino. Non mancano inoltre alcune figure della storia della scienza, tra cui Alfred Russel Wallace e Marianna Panciatichi Ximenes, che contribuiscono a comporre un racconto nel quale la divulgazione scientifica incontra la storia delle esplorazioni e delle scoperte naturalistiche.

«Siamo portati a interpretare il mondo naturale intorno a noi come qualcosa di statico – dichiara il direttore del museo Andrea Sforzi –. In realtà ciò che osserviamo è semplicemente un’istantanea di un paesaggio in continuo cambiamento. E con esso le specie animali e vegetali che lo abitano. Conoscere le loro dinamiche, comprenderne lo stato di conservazione e mettere in atto azioni di tutela è sempre più importante. Eppure stabilire la presenza o la scomparsa di una specie può essere molto più complesso di quanto sembri. Con “Le specie Lazzaro” Nicola Anaclerio ci guida in un viaggio affascinante nella natura e nella storia della scienza fornendoci utili elementi per compiere in modo consapevole e informato questa navigazione».

Nicola Anaclerio affianca all’insegnamento un’intensa attività di divulgazione naturalistica. Scrive per riviste cartacee e online e collabora alla revisione di manuali scientifici scolastici. È consigliere dell’ANISN – Associazione nazionale degli insegnanti di scienze naturali e fa parte del gruppo editoriale dell’AIPC, Associazione italiana piante carnivore.