Gli allievi salgono sul palco per il concerto di Carnevale

FOLLONICA – Sabato 23 febbraio alla Scuola comunale di musica “Bonarelli” di Follonica si festeggia il Carnevale con un concerto che vedrà esibirsi i giovani allievi.

Torna l’appuntamento con il saggio dedicato alla kermesse del Golfo all’istituto di via Argentarola: docenti e alunni stanno ultimando le prove per poi salire sul palco e mettere in mostra quanto imparato nel corso delle lezioni. Dai piccoli ai più grandi, dalla musica d’insieme ai solisti.

Il concerto, sabato 23 febbraio, inizierà alle 16.30 e vedrà esibirsi i bambini del corso “Piccoli Mozart” seguiti da Sabrina Gabellieri, il coro “Young voices” di Antonella Benucci e i pianisti degli insegnanti Gabellieri e Andrea Vanni. E ancora i giovani violinisti seguiti dalla docente Maria Christine Angele, gli allievi del corso di chitarra di Raffaele Boni e di canto lirico della docente Benucci, le “African mood percussion” guidate dal maestro Rino Bruciaferri.

Sul palco anche i ragazzi del laboratorio di trombe di Andrea Lagi. Sarà una vera e propria festa per gli studenti e per le loro famiglie che potranno vederli all’opera. Il concerto inizia alle 16.30. La Scuola comunale di musica si trova in via Argentarola 2 a Follonica.