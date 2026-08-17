ROSELLE – L’anfiteatro romano di Roselle torna a essere palcoscenico per “Giulio Cesare, Aquila in volo”, l’opera teatrale ideata e diretta da Francesco Tarsi, nell’ambito dell’Estate Rosellana. L’ultima replica a Roselle è in programma martedì 18 agosto alle 21, prima del trasferimento dello spettacolo nell’antica città di Cosa, dove sarà proposto il 22, 23 e 24 agosto alle 18.30.

Lo spettacolo nasce dall’idea di riportare il teatro alla sua dimensione più essenziale, mettendo in relazione attori, pubblico, storia e spazio archeologico. Al centro della rappresentazione c’è la figura di Gaio Giulio Cesare, raccontata attraverso i testi dei grandi storici e scrittori dell’antichità e attraverso le testimonianze di Cicerone.

Cesare raccontato attraverso il teatro

Il progetto prende spunto in particolare dalle orazioni cesariane di Cicerone, considerate dall’organizzazione una delle fonti capaci di restituire un’immagine articolata e ancora attuale del personaggio storico.

La figura di Cesare viene così portata sul palco attraverso un intreccio di teatro, poesia e storia, con l’anfiteatro di Roselle a fare da cornice alla rappresentazione.

L’immagine dell’aquila, simbolo della romanità, diventa il filo conduttore dello spettacolo e, nelle intenzioni del regista, rappresenta anche lo slancio verso nuove idee e nuove prospettive.

Dall’esperienza teatrale nasce un nuovo progetto culturale

Secondo quanto spiegato da Francesco Tarsi, l’esperienza maturata con lo spettacolo ha portato anche alla nascita, nel centro storico di Grosseto, del Centro Studi Quantico Gaio Giulio Cesare, Aquila in volo.

Il progetto intende svilupparsi attraverso un percorso che mette in relazione neuroscienze, psicoanalisi e antropologia evoluzionistica, con il coinvolgimento di studiosi e accademici. È prevista anche una presentazione del centro al Senato della Repubblica.

Gli attori e la musica dal vivo

A interpretare i personaggi della vicenda sono Davide Braglia nel ruolo di Marco Antonio, Michela Azzolini nei panni di Calpurnia, Giovanni Crimini nei ruoli di Cicerone e Cassio, Annalisa Galvagni come Porzia e Aurelia, Alessandra Bedin nei ruoli danzanti di Cleopatra e Pietro MacDonald, che interpreta Bruto con un richiamo alla figura di Amleto.

La rappresentazione è accompagnata da musiche dal vivo, mentre il fotografo di scena è Giovanni Rossetti.

Le prossime date

Dopo l’ultima replica nell’anfiteatro romano di Roselle, prevista martedì 18 agosto alle 21, “Giulio Cesare, Aquila in volo” proseguirà nell’antica città di Cosa, ad Ansedonia.

Gli spettacoli sono in programma 22, 23 e 24 agosto alle 18.30.

Il biglietto per Roselle costa 20 euro, con ridotto studenti a 10 euro. A Cosa il prezzo è di 15 euro, con riduzione studenti a 8 euro.