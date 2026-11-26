FOLLONICA – La storia dei ventuno minatori di Gavorrano che nel giugno 1981 scesero nel pozzo di Vermicino per recuperare il corpo del piccolo Alfredo Rampi è al centro del libro “Giù nelle viscere della terra”, di Silvano Polvani, edito da Ouverture nel settembre 2026.

Il volume sarà presentato sabato 28 novembre alle 17.30 negli spazi di Altrimondi, in via Albereta a Follonica.

L’opera ripercorre l’ultima fase della tragedia di Vermicino, concentrandosi sull’intervento dei minatori maremmani, chiamati a operare in condizioni difficili e rischiose dopo i giorni di tentativi di salvataggio seguiti in diretta televisiva da milioni di italiani.

Polvani ricostruisce la vicenda dando spazio al lavoro e alla testimonianza umana dei minatori, che raggiunsero Vermicino senza cercare visibilità e affrontarono il compito con preparazione, senso di responsabilità e rispetto.

Il libro si sofferma anche sul significato del recupero del corpo, un passaggio importante per la famiglia di Alfredo Rampi e per un Paese profondamente segnato dalla tragedia.

La presentazione del volume è accompagnata da un contributo della psicoterapeuta Rita Di Iorio, presidente onorario del Centro Alfredo Rampi, che approfondisce il valore della memoria, dell’elaborazione del lutto e delle conseguenze di quella vicenda anche sul piano della coscienza civile e della nascita della Protezione civile.

L’appuntamento di sabato sarà occasione per ripercorrere una pagina della storia italiana attraverso il ruolo dei lavoratori maremmani, il cui intervento rimase a lungo lontano dai riflettori.