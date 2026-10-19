GROSSETO – Toscanità, stagionalità, e chilometro zero. La filosofia del ristorante Fuoriluogo di San Gimignano, in provincia di Siena, si sposa perfettamente con quello del Melograno di Banditella di Alberese. Per questo motivo la prossima cena di Girogustando, giovedì 22 ottobre, si preannuncia come un connubio perfetto tra due filosofie molto vicine di intendere la cucina.

Il format Girogustando, ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, prevede un incontro tra cuochi di differenti territori.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

«La nostra è una cucina che segue la stagionalità» afferma la titolare del Melograno Barbara Duchi, che si alterna ai fornelli con la chef Sandra Rossi. «Usiamo prodotti locali, spesso provenienti dalla nostra stessa azienda e dunque biologici. Facciamo in casa anche la pasta e il pane, per cui utilizziamo una nostra ricetta che unisce grani antichi e farine biologiche toscane».

«Anche il Fuoriluogo di Mauro Francone, il ristorante ospite, ha la nostra stessa filosofia: segue la stagionalità e ama i sapori a contrasti, unendo sapori antichi ad una cucina moderna e salutare proponendo un menù senza glutine».

La cena, come da tradizione, vedrà alternarsi ai fornelli i due chef dei ristoranti per un menù a quattro mani.

Tra i piatti: Tortino al tartufo su fonduta di pecorino stravecchio, Millefoglie di zucca e porcini con chips di cavolo nero, Risotto alle ortiche e podorini confit agli agrumi, Cappellacci di stracotto di cinghiale con il suo fondo, Pancia di Maialino con erbette di stagione, Campanello di Maremmana brasato al ciliegiolo con agrodolce di verdurine, e infine il dessert: Crema tiramisù con crumble al caffè e nocciole e Bavarese alle pere cosce con miele di bosco amiatino su tortino di noci. Il tutto accompagnato dai vini del Consorzio doc vini della Maremma Toscana. I vini delle aziende Sassoregale e La Biagiola saranno serviti da sommelier specializzati.

LINK al menù: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/giovedi-22-ottobre-588/

Per prenotare: 338 406 5702.