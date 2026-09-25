MARINA DI GROSSETO – «Questo gemellaggio è una riunione emotiva e culinaria» Federico Galli racconta la serata di lunedì 28 settembre al suo bagno Moderno che ospiterà il Labirinto di Adriano da Orvieto per la serata di Marina di Grosseto di Girogustando.

Il format è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

La serata, oltre al cibo, prevede anche una mostra di merletti orvietani, quundi si parlerà di cibo ma anche di cultura e artigianato.

Potremmo dire che «squadra vincente non si cambia». I due ristoranti si sono incontrati anche lo scorso anno, e quest’anno ripropongono una cena che unisce piatti vecchi e nuovi.

Un legame di famiglia lungo quasi quarant’anni

«La mia nonna Edevige è originaria di Orvieto, e ha lavorato per 18 anni, fino al 1988, alla Pasticceria di Adriano ad Orvieto. Maurizio Di Mario, figlio di Adriano, nello stesso locale, ha poi creato il ristorante che ospiteremo nella nostra serata a quattro mani» ricorda Galli. Insomma in questa cena c’è aria di casa.

«Squadra vincente non si cambia»

«L’esperienza dello scorso anno è piaciuta sia a noi che ai nostri clienti – afferma Galli –, e abbiamo pensato di riproporla. Compreso un piatto che era piaciuto molto a tutti: l’uovo con il tartufo».

Galli ringrazia Confesercenti per la possibilità data attraverso Girogustando di far collaborare in cucine le due famiglie.

Il menù della serata

Il menù prevede come antipasto Uovo al Tartufo su Morbido di Patate con Crema di Pecorino e Crumble e Polpo e Seppie, Marinati agli Agrumi, come primo piatto i Tortelli di Pesce con Gamberi e Ciliegino Confit di Averina, madre di Federico, e di secondo Petto di Anatra Brasato con Rosso di Orvieto con Flan di Peperoni, Maionese e Cipolla in Carpione, infine doppio dessert Cheescake al Mango e Tiramisù, il tutto accompagnato dai vini del Consorzio doc vini della Maremma Toscana i cui vini saranno serviti da sommelier specializzati.

Come prenotare

Chi volesse prenotare può telefonare a: 0564.34256

Qui trovate il menù della serata: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/lunedi-28-settembre-584/