FOLLONICA – Seconda cena maremmana per Girogustando che fa tappa all’Alhoa restaurant di Follonica. Ospite della serata il Caffè Tiffany di Monsummano, in provincia di Pistoia, di Pietro Matera.

Appuntamento giovedì 24 settembre a partire dalle 20.

«Per noi è un piacere e un’occasione di crescita partecipare a Girogustando – afferma Jacopo D’Antoni, titolare dell’Aloha -. È il secondo anno, e ci è parso un modo anche per farci conoscere e conoscere nuove realtà. Siamo molto grati a Confesercenti di questa opportunità».

La serata rientra nel programma di Girogustando: il format è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Tra le novità di quest’anno la videoricetta: con un QR code sarà possibile scannerizzare, direttamente dal menù la sera della cena, uno dei piatti che abbiamo assaggiato, così da rifarlo una volta tornati a casa. Il video sarà realizzato dalla content creator Elisa Orlando.

La cena, come da tradizione, vedrà alternarsi ai fornelli i due chef dei ristoranti per un menù a quattro mani.

Dopo l’entree di benvenuto ci saranno due antipasti, due primi, un secondo, un dessert, il tutto accompagnato dai vini Consorzio doc vini della Maremma Toscana i cui vini saranno serviti da sommelier specializzati. Saranno presenti le aziende vitivinicole Belguardo Mazzei e Tenuta Agostinetto.

Tra i piatti i paccheri al branzino e olive taggiasche, e lo spaghettone allo scoglio con mozzarella di bufala, il polpo scottato con essenza d’autunno, il dolce con meringa e crema di sambuca.

Di seguito il menù completo della serata con i costi: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/giovedi-24-settembre-583/

Per prenotare: 339 7772890 – 0566 514554