GROSSETO – «Girogustando per noi è un’esperienza che offriamo ai nostri clienti. Una coccola, un modo per far assaggiare una cucina differente grazie alla collaborazione con il ristorante ospite» Claudio Draghi titolare del ristorante Casa Livia di Grosseto è un veterano di Girogustando; il format è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

È proprio Claudio a raccontare la serata del 20 ottobre: «Abbiamo voluto lasciare più spazio all’ospite, proprio per consentire ai nostri clienti di provare una cucina differente di un’altra zona della Toscana» commenta parlando del ristorante al Pucci 1950 di Pescia, Pistoia.

Alessandro Pucci presenterà un antipasto, un primo, un secondo e il dolce, mentre Draghi proporrà un antipasto e un primo. «La spigola con cui riempiremo i tortelli è pescata nel mediterraneo» precisa ricordando come sia importante puntare sulla qualità della materia prima.

La cena, come da tradizione, vedrà alternarsi ai fornelli i due chef dei ristoranti per un menù a quattro mani.

Tra i piatti: Sformatino di patate, gamberi e pistacchio, Sashimi di tonno su stracciatella, Mezzo pacchero “cacciuccato”, Tortelli ripieni di branzino selvaggio su guazzetto di cozze, Seppie in zimino e infine il dolce: Crema chantilly al brigidino con frutti di bosco. Il tutto accompagnato dai vini del Consorzio doc vini della Maremma Toscana Le Vigne di Montenero d’Orcia e Il Ponte di Capalbio. I vini saranno serviti da sommelier specializzati.

LINK al menù: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/martedi-20-ottobre-587/.

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