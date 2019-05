Girogustando fa tappa all’osteria La Posta: tornano i menù a 4 mani

ORBETELLO – È un gradito ritorno quello all’osteria la Posta. Girogustando fa di nuovo tappa ad Orbetello, in questo splendido locale a bordo piscina.

Torna, giovedì 30 maggio (ore 20.30), l’iniziativa realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio).

Menù a 4 mani, con un ristorante che viene da fuori provincia (in questo caso è il rinomato Belvedere di Monte San Savino in provincia di Arezzo) ospitato da uno chef della provincia di Grosseto.

«Faremo un menù alternato, che unisce carne e pesce – afferma Massimo Lombardelli, chef della Posta – la nostra filosofia è quella dell’attenzione ai prodotti e alle materie prime. Cerchiamo di utilizzare prodotti di zona, stagionali, a chilometro 0; la nostra filosofia è quella di non sprecare e di non usare sostanze che, in qualche maniera, possano non essere salutari, come il glutammato».

La salubrità è uno dei mantra di questo ristorante «Una cucina salutare, ma senza rinunciare al gusto: questo si fa scegliendo i prodotti giusti e abbinandoci il giusto tipo di cottura». Come ad esempio uno dei piatti della serata il turbante di spigola «Si tratta di una spigola sfilettata, arrotolata e cotta in forno a bassa temperatura, così che mantenga tutto il gusto e il sapore». Anche la pasta è fatta a mano direttamente dallo chef, così come anche il gelato.

«Credo che Girogustando possa servire per costruire, ma anche che possa essere da stimolo: oltre a essere una bella esperienza, un’esperienza formativa, ti confronti con altri punti di vista: come l’uso dei medesimi prodotti in maniera differente».

La serata sarà poi accompagnata da una selezione di vini versati e spiegati dai sommelier Ais. Prenotazioni al numero: 0564.862479

Per vedere il menù della serata o conoscere il prezzo cliccare QUI