Girogustando fa tappa alla Vecchia Oliviera «Ho imparato a cucinare con le mie nonne»

CAMPAGNATICO – Ha imparato ad amare la cucina sin da piccola, vedendo le nonne “rimestare” tra i fornelli. Una passione che le è rimasta dentro e che l’ha portata, negli anni, a scegliere la ristorazione invece che il mestiere di insegnante, per cui aveva studiato.

Fabiola Subissati, la chef del ristorante La Vecchia Oliviera di Campagnatico è una signora gentile con la passione per gli ingredienti di qualità. «La mia cucina segue la buona tradizione maremmana – afferma – ma non disdegno di rivisitare le ricette e adattarle. La cucina per me è un ricordo d’infanzia, e le ricette di quando ero bambina, quell’atmosfera che c’era in casa, rivive nella mia cucina».

Sarà il suo ristorante ad ospitare, giovedì 18 ottobre, alle 20.30, la penultima cena di Girogustando nei borghi di Maremma, tour enogastronomico nei ristoranti della provincia di Grosseto. L’iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio). Ad affiancare la chef in cucina il collega del ristorante Dal Falco di Pienza.

Il ristorante La Vecchia Oliviera ha aperto 17 anni fa, a Campagnatico. «Dopo aver lavorato per un periodo nella ditta di mio padre, un salumificio – ricorda – con mio marito decisi di aprire il ristorante. In principio avevo uno chef, che aiutavo, poi mi sono messa io tra i fornelli, e ho preso un aiuto, Massimo Cappelli».

Di sé dice che le piace “rubare con gli occhi” ossia che è sempre pronta ad imparare, anche per questo l’esperienza di Girogustando le sembra particolarmente interessante. «Nel giorno di chiusura, con mio marito, amiamo andare a visitare qualche città, o qualche borgo, e mangiare in qualche ristorante nuovo, così da prendere spunto per nuove idee che poi adatto e rivisito nello stile della mia cucina». L’attenzione alle materie prime è in questo caso fondamentale: «D’estate mia suocera fa l’orto e tutta la verdura è di nostra produzione, come anche l’olio. Lo zafferano viene da un’azienda di Campagnatico, la carne è locale. Questa scelta ci porta inevitabilmente e seguire il ritmo delle stagioni e il nostro menù cambia nel corso dei mesi». Alla serata parteciperanno anche i sommelier Ais che abbineranno i vini ai piatti presentati.

Per prenotare si può telefonare al numero: 0578 748551

Per conoscere il prezzo della serata: www.girogustando.tv

Menù

Antipasto

Sformatino ai funghi porcini con fonduta di grana, cialda di pasta sfoglia con sesamo e fiore di prosciutto con burrata (Ristorante la vecchia Oliviera)

Battuta di chianina, con erbette fiori eduli e maionese alla senape (Ristorante dal Falco)

Primo Piatto

gnocchi con guanciale di cinta senese e zafferano produzione di Campagnatico (Ristorante la vecchia Oliviera)

Girasole alla Barrocciaia (Ristorante dal Falco)

Secondo Piatto

peposo alla rinascimentale con purea di patate (Ristorante la vecchia Oliviera)

Porchetta di Pollo morbido di polenta e salvia crispy (Ristorante dal Falco)

Dolce

cheese cake morbido ai frutti di bosco (Ristorante la vecchia Oliviera)

Cannolo di cioccolato ricotta e pere. (Ristorante dal Falco)

Vino

Belguardo famiglia Mazzei

L’Apparita