Girogustando fa tappa al 13 tra eccellenze e la cucina di Leonardo Da Vinci

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prodotti tipici e locali. Un aperitivo a base di salumi e formaggi, e un grande produttore di grappe, anche quello tutto maremmano. Sarà una serata all’insegna della buona cucina e dei gusti maremmani quella che presenta Paolo Luciani, chef del ristorante Il 13 di Castiglione della Pescaia per mercoledì 15 maggio.

Si tratta della terza serata di Girogustando in Maremma, la manifestazione che prevede menù a quattro mani con un ristorante ospite da fuori provincia. L’iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio). I vini saranno versati e spiegati dai sommelier Ais.

Luciani aveva partecipato già lo scorso anno a Girogustando. E si tratta di un piacevole ritorno. «Con la chef del Fiorentino di Sansepolcro (Arezzo) Alessia Uccellini, volto noto Tv di “Geo & Geo”, ci siamo trovati subito in sintonia, e tra noi è nato subito un feeling culinario» precisa. La serata, che presenterà un doppio menù, di carne e di pesce, con due antipasti, due primi, due secondi e due dolci, prevede anche un aperitivo, dalle 20 alle 20.30, grazie alla collaborazione con Maremma in barattolo, e poi ci saranno i salumi Merenderia riserva naturale e i formaggi del caseificio Il Fiorino. «Oltre ai vini ci sarà la possibilità di degustare le grappe del Nannoni, una grande produzione locale». La serata sarà allietata dalla presenza dei maggerini i Pettirossi di Roccastrada. Durante la serata saranno esposte alcune opere della mostra di Elisabetta Del Dottore dedicata a Leonardo Da Vinci in cucina.

Per il menù e i costi si può guardare su www.girogustando.it oppure cliccare QUI

per prenotare 0564.935477