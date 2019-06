Girogustando fa tappa a Casa Livia, dove la pasta è fatta con l’alga Spirulina

GROSSETO – Tutto è fatto a mano a Casa Livia. Persino la pasta, fatta con il grano Senatore Cappelli e con l’alga spirulina che le da un bel colore verde. Claudio Draghi, titolare del ristorante, ha una passione per la cucina. Lo dice spesso «Lo faccio per passione».

E la passione emerge in ogni parola, in come snocciola i produttori, nella scelta delle materie prime… «Facciamo tutto in casa: le pappardelle, i tortelli con il pecorino o con il pesce, la pasta fatta con la farina maremmana, la carne nata e macellata qui da noi, l’olio o il pesce fresco». Tutto è a chilometro zero nella cucina di Casa Livia. E tutto è rigorosamente di stagione.

È qui che si svolgerà, mercoledì 12 giugno, alle 20.30, la prossima cena di Girogustando, i menù a quattro mani dell’iniziativa realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio).

Un ristorante, quello di Draghi, inserito all’interno della storica fattoria San Lorenzo, sulla strada della Trappola a Grosseto. Una realtà che già agli inizi del 900 richiamava braccianti da tutta la provincia. C’era la casa padronale, e tutto attorno i casali in cui dormivano i contadini. Quello che ora è il ristorante ospitava la scuola a servizio dei figli dei contadini.

Dopo l’acquisto da parte della famiglia Becalli l’azienda è stata riconvertita in struttura ricettiva e vi è stata avviata una produzione di grano e soprattutto una innovativa produzione di alga spirulina che è la stessa utilizzata anche da Casa Livia, e che da un apporto proteico particolarmente importante. E infatti tra le specialità della serata ci saranno i gamberi con la maionese vegana alla spirulina.

Ospite della serata il ristorante Alcide, di Poggibonsi. La serata sarà poi accompagnata da una selezione di vini del Consorzio tutela vini di Maremma, versati e spiegati dai sommelier Ais.

In una delle sale del ristorante verrà anche allestita la mostra Leonardo da Vinci un genio di…cuoco curata da Elisabetta Del Dottore. Una mostra che analizza la passione di Leonardo Da Vinci anche per la cucina. E così si scopre l’inventiva del genio nel creare nuovi strumenti o la sua passione per la cucina vegetariana.

Prenotazioni al numero: 340.7981595

