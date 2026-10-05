CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Per me queste serate sono sempre un piacere e un’occasione di crescita oltre che di potersi sbizzarrire uscendo dagli schemi di una serata “normale”» Paolo Luciani titolare e chef del ristorante Il 13 è un veterano di Girogustando, e per lui questa serata è un’occasione per mettersi in gioco, imparare (perché come dice da imparare c’è sempre) e offrire ai clienti un’esperienza di gusto che, attraverso le portate (tutte doppie) fa conoscere ai commensali differenti cucine e ingredienti spesso di nicchia.

Il format di Girogustando e Vetrina Toscana

Mercoledì 7 ottobre, a Castiglione della Pescaia, il ristorante di Luciani ospiterà la nuova serata di Girogustando. Il format è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Lo chef ospite e il menù a sette portate

Ospite della serata sarà lo chef Emiliano Rossi, dell’Osteria del teatro di Cortona, in provincia di Arezzo.

Quello che si preannuncia è un menù gustoso e sfarzoso, composto da sette portate: due antipasti due primi, due secondi (con i loro contorni) e un dolce. «Preferiamo offrire tutto doppio, così da dare ai clienti l’opportunità di assaporare a pieno anche la cucina dello chef ospite».

I piatti, i vini e la ricetta da rifare a casa

La cena del 7 ottobre offrirà per antipasti Crostone con burrata maremmana e tartara di tonno e Tartare di Chianina, primi piatti Pici ai porcini, oro di pane e profumo di nipitella, e Risotto allo zafferano gamberi viola cozze e granella di pistacchi, secondi Medaglione di tonno avvolto con pancetta servito su crema di ceci e Guancia di porco brado al vin santo e scalogno, crema di broccoli e Carolina in agrodolce. Infine come dessert Tortino di cioccolato con cuore caldo su crema inglese.

Il tutto accompagnato dai vini Colli del Vento di Scansano e Girasasso di Gavorrano del Consorzio doc vini della Maremma Toscana serviti da sommelier specializzati.

Tra l’altro, grazie alla collaborazione con la content creator Elisa Orlando, sul menù ci sarà un QR code che permetterà di scaricare una delle ricette della serata e avere la possibilità di rifarla a casa propria.

Come prenotare

Chi volesse prenotare può telefonare a: 0564 935477

Per conoscere il menù e il costo della serata: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/mercoledi-7-ottobre-586/

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