Giro d’Italia, anche la Croce Rossa in piazza: tre giorni di eventi dedicati alla salute

ORBETELLO – Tre giorni di eventi in occasione della tappa lagunare del Giro d’Italia: dall’11 al 13 maggio la Croce Rossa sarà in piazza per incentivare la salute e la cultura della prevenzione tra i cittadini.

Insieme al comitato di Orbetello, in piazza Eroe dei due mondi ci sarà anche il direttore regionale per la Toscana, Pasquale Morano.

«Fattivo contibuto della Cri di Grosseto – spiega il comitato lagunare – che farà arrivare nella nostra piazza principale l’ambulatorio mobile per offrire assistenza alla manifestazione, ma anche per offrire screening alla popolazione. E’ prevista inoltre l’esibizione di droni, esercitazioni e manovre rianimatorie da insegnare agli studenti delle scuole».

«Sarà presentato anche – aggiunge la Cri di Orbetello – il progetto di cardio protezione del territorio lagunare. Saranno offerte visite gratuite alla popolazione, in collaborazione con il Lions “I Presidi” di Orbetello.

E’ previsto, inoltre, un convegno sul ruolo della Cri nel mondo della sanità e del sociale».