Giro della città con la guida turistica: alla scoperta di una Grosseto inedita con il Pop up tour

GROSSETO – Venerdì 1 e sabato 2 marzo nel centro storico di Grosseto c’è Pop up tour: uno street tour gratuito con un guida turistica nazionale che condurrà il pubblico attraverso le vie di una Grosseto poco conosciuta.

«Per la nostra amministrazione – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Ginanneschi, assessore alle Attività produttive – è una grande soddisfaazione vedere che due progetti a cui teniamo particolarmente riescono a interagire, soprattutto se è proprio un’associazione del territorio a farsi promotrice di un’iniziativa di questo genere. Sarà un fine settimana pieno di eventi: Pop up tour coincide con Il mondo dentro le mura, il mercato internazionale organizzato da Confcommercio e dal Comune, che rappresenta un’ulteriore attrattiva per il centro storico cittadino». Tutto è nato da un’idea dell’associazione culturale Clan, sviluppata con le attività nate grazie al progetto Pop up e in collaborazione con il Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura: portare le opere della donazione Luzzetti nelle vie del centro storico cittadino e farle interagire con i popuppers.

«Con questa iniziativa – spiegano da Clan – vogliamo mettere in rete due importanti progetti che stanno coinvolgendo il centro storico. Ogni evento dovrebbe interagire con ciò che la città ha da offrire tutto l’anno, legarsi al tessuto sociale e culturale cittadino per valorizzarne i punti di forza: il museo Collezione Luzzetti sarà sicuramente una grande attrattiva per il turismo ed è importante che i cittadini conoscano e apprezzino le opere che andranno ad arricchire l’offerta culturale della città». I tour inizieranno dalla zona di Porta nuova, nella piazzetta Monte dei Paschi, alle 16, alle 17 e alle 18 di venerdì 1 e sabato 2 marzo.

A segnare l’inizio del tour sarà un ombrello con i loghi degli enti coinvolti. Un tour artistico e immaginario che intende sensibilizzare i cittadini al valore della collezione in arrivo in città e, nel frattempo, dare alle venti aperture commerciali del progetto Pop up l’occasione di integrarsi sempre più nel tessuto sociale e commerciale cittadino. È possibile prenotare contattando Rosita Di Marte di Confguide (389 7970938) oppure l’associazione Clan (392 5485396). Il calendario delle iniziative per il weekend non finisce qui. Ognuna delle attività del progetto Pop up organizzerà un evento all’interno del proprio negozio e osserverà un orario di apertura straordinario: fino a mezzanotte da venerdì a domenica.