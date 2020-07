Giovedì in centro con intrattenimento e negozi aperti: ecco tutti gli appuntamenti dal Conte Max al museo aperto

GROSSETO – “La sera? …in centro!”, il programma estivo degli eventi che il Ccn Centro Storico di Grosseto organizza con il contributo e la coorganizzazione del Comune capoluogo e con il contributo di Conad e Banca Tema l’estate, prevede in questo quarto giovedì di aperture straordinarie dei negozi dopo cena, una serata all’insegna della musica: utilizzando infatti l’impianto di filodiffusione installato ad inizio mese, durante la serata sarà fatto un vero e proprio viaggio tra le epoche musicali.

A guidare questo tour Into the music sarà Pipo DJ (alias Andrea Piccioli) che, live da una postazione allestita presso Caffè Carducci, proporrà una selezione di pezzi degli anni ’70 e ’80 dalle 21.00, degli anni ’90 dalle 22.00, per poi concludere dalle 23.00 fino a mezzanotte con una selezione dagli anni 2000 a oggi.

Ma non sarà lasciato solo nella scelta: infatti il pubblico avrà il “potere” di scegliere 3 brani per ogni epoca che saranno riprodotti all’inizio di ogni ora.

Cliccando sul link https://bit.ly/Sondaggio_Musica_CCN_GR ogni utente avrà la possibilità di dire la sua sulla musica da ascoltare in centro storico!

A dare risalto alle varie epoche musicali saranno anche i ballerini della scuola Odissea 2001 che si esibiranno in performance estemporanee a sorpresa.

A condire il tutto, oltre ovviamente all’apertura dei negozi dopo cena, dalle 21.00 ci saranno delle dirette Facebook proprio dal cuore della città all’interno del programma “Good Evening” del Conte Max Venturacci.

Questo giovedì si arricchisce anche dal pomeriggio della prima visita guidata a cura della Cooperativa Le Orme, offerta gratuitamente da Confesercenti Grosseto, dal titolo “Di cosa sono fatti? – monumenti e geologia”, una breve passeggiata nelle vie del centro che permetterà di individuare e osservare alcuni monumenti cittadini e, spostandosi poi al museo di Storia Naturale, approfondire le caratteristiche geologiche dei materiali che le compongono: l’appuntamento è per le ore 18.00 a Porta Vecchia.

Il Museo di Storia Naturale della Maremma organizzerà anche un evento in orario serale, alle 21.15 con la proiezione di brevi documentari con Federico Santini e Giacomo Radi.

Rimanendo in ambito museale, alle ore 18.30 la consueta visita guidata al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti dal titolo “I giovedì del Pozzo”.

Allo stesso orario la Libreria Mondadori organizza un incontro presso la sede della Pro Loco con la cartomante, sensitiva, veggente Martina che parlerà di Reiki.

Il negozio Ragazzi Italiani, per la seconda settimana, ospiterà una mostra di dipinti e ceramiche del pittore naif Loreno Martellini dal titolo “CENSUS EQUITUM”

Per gli amanti della buona cucina invece, l’appuntamento sarà presso i tanti locali e ristoranti aderenti all’iniziativa “Ristorando in sagra” che questo giovedì offriranno menù a prezzo fisso all’insegna del baccalà!

Il giorno dopo, il venerdì sera, a fare da protagonisti saranno ancora i negozi aperti per uno shopping fresco e rilassante, accompagnati dal prolungamento di orario anche dei musei cittadini visitabili gratuitamente fino alle 23.00.

Alle ore 22.00 l’attenzione si sposterà in Piazza Dante, per la manifestazione “CONTAGI” A “DONNA IN CAMMINO”: TEATRO, DANZA E MUSICA IN PIAZZA con una performance d’arte proposta dall’Associazione Culturale Polis 2001.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00 consueto appuntamento con lo Yoga al Giardino dell’Archeologia, promosso da Jabali’ Viaggi e Coopera.

Alle 18.30 terzo ed ultimo appuntamento con le visite guidate gratuite di ConfGuide, offerte da Confcommercio Grosseto, dal titolo “Tra Ottocento e Novecento: la modernità irrompe a Grosseto”: ritrovo alle ore 18.30 davanti alla Cattedrale.

Sempre alle ore 18.30 al Museo di Storia Naturale della Maremma, a cura di Legambiente e libreria QB, ci sarà la presentazione del libro “Le ragazze salveranno il mondo” di Annalisa Corrado.

Alle 19.00 invece spostandosi in Piazza Baccarini, si potrà assistere alla nuova “puntata” del talk show del venerdì con il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma: MAAM IN PIAZZA: LA CULTURA CHE UNISCE.

Partecipa, impara, condividi: come la citizen science sta cambiando il nostro modo di fare scienza è il titolo di questa settimana che vedrà come ospite Andrea Sforzi, Direttore del Museo di Storia Naturale di Grosseto e Enrico Pizzi, Giornalista Direttore di TV9.

A seguire una degustazione con prodotti del territorio.

Per quanto riguarda invece il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, come ogni venerdì, si avrà una doppia possibilità di prenotare una visita guidata: alle 18.15 oppure alle 21.00.

Il programma nel dettaglio di questa settimana:

GIOVEDÌ 23 LUGLIO

INTO THE MUSIC: Viaggio tra le epoche musicali.

Giovedì 23 giugno a scegliere la musica del centro storico…sarà il pubblico!

DJ PIPO sarà presente al Caffe’ Carducci per accompagnarci in questo viaggio, ma non sarà lasciato lasceremo da solo: ogni ora infatti cambierà epoca e le prime tre canzoni riprodotte dalla filodiffusione musicale la sceglierà il pubblico:

alle 21.00 circa sentiremo le 3 canzoni scelte da voi degli anni ’70 – ’80

alle 22.00 circa sentiremo le 3 canzoni scelte da voi degli anni ’90

alle 23.00 circa sentiremo le 3 canzoni scelte da voi dal 2000 a oggi.

Ed in giro per piazze e vie, esibizioni estemporanee a tema dei ballerini della scuola Odissea 2001 !

PER VOTARE CLICCARE QUESTO LINK: https://bit.ly/Sondaggio_Musica_CCN_GR

Cambio di orario per la trasmissione del Conte Max Venturacci: i collegamenti dal centro storico con il risciò dell’Associazione dei Commercianti del Centro Storico saranno dalle 21.00 in poi

Dalle 21.00 negozi aperti dopo cena

Filodiffusione musicale a tema

Performance estemporanee e a sorpresa di alcuni ballerini della scuola Odissea 2001.

Dal pomeriggio:

ORE 18.00 – DI COSA SONO FATTI? – MONUMENTI E GEOLOGIA

evento offerto da Confesercenti Grosseto

Una breve passeggiata nelle vie del centro ci permetterà di individuare e osservare alcuni monumenti cittadini e, spostandosi poi al museo di Storia Naturale, approfondire le caratteristiche geologiche dei materiali che le compongono.

Massimo 20 partecipanti, incontro Porta Vecchia ore 18.00

prenotazione obbligatoria presso Coop LE ORME –

INFO: info@leorme.com – tel.0564416276

ORE 18.30 – IL REIKI A CURA DI MARTINA

INFO: Libreria Mondadori Grosseto

ORE 18.30 – I GIOVEDÌ DEL POZZO

Visita guidata al Museo Luzzetti con degustazione di vini nel chiostro

Per informazioni e prenotazioni: 3491082807

ORE 19.30 “RISTORANDO IN SAGRA”

Tutti i giovedì di luglio in quasi tutti i ristoranti e i bar del centro, menù fissi di piatti tipici maremmani.

Menù del giorno: “Il baccalà”

(iniziativa organizzata dai ristoratori del centro storico)

ORE 21.15 – DIARI DI UN NATURALISTA

Presso il Museo Storia Naturale Maremma , una serie di “pillole” dedicate alla biodiversità italiana che nasce dalla passione per la natura di due film maker maremmani.

Federico Santini e Giacomo Radi, oltre ad essere un documentarista e un fotografo affermati nel panorama nazionale, sono entrambi guide ambientali escursionistiche che da anni lavorano nel settore della divulgazione scientifica e del turismo naturalistico.

Proiezioni di brevi documentari e incontro con gli autori

INFO: www.museonaturalemaremma.it, segreteria@museonaturalemaremma, tel. 0564 488571, FB: Museo Storia Naturale Maremma

MOSTRA “CENSUS EQUITUM”

di Loreno Martellini presso il negozio Ragazzi Italiani

VENERDÌ 24 LUGLIO

NEGOZI APERTI DOPO CENA

MUSEI APERTI E GRATUITI FINO ALLE 23.00:

Polo culturale Le Clarisse con il Museo collezione Gianfranco Luzzetti

Museo di storia naturale della Maremma

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.

E poi:

ORE 18.00 – VENERDÌ IN YOGA

Al Giardino dell’Archeologia lezione di yoga per chi lo ama e lo vuole conoscere.

A seguire, visita guidata con archeologo.

A cura di Jabalì Viaggi e Coopera.

Costo: 30 €

Per prenotazioni 347 3438669

ORE 18:15 – “ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE GIANFRANCO LUZZETTI”

Visita guidata al museo

Gli ingressi sono a numero chiuso (max 7 persone).

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 3491082807

ORE18.30 VISITA GUIDATA GRATUITA CON CONFGUIDE

offerta da Confcommercio Grosseto.

La terza visita delle tre in programma, dal titolo “Tra Ottocento e Novecento: la modernità irrompe a Grosseto”,

Ritrovo alle ore 18.30 davanti alla Cattedrale. L’associazione precisa che la visita si svolgerà in stretta osservanza delle direttive Covid, pertanto è opportuno partecipare muniti di mascherina.

ORE 18.30 “LE RAGAZZE SALVERANNO IL MONDO” DI ANNALISA CORRADO

Presso il Museo di Storia Naturale della Maremma, presentazione del libro a cura di Legambiente e QB. Non è un caso che siano le donne a scandire, con la loro determinazione, la grande lotta del movimento ecologista e a offrire un punto di vista diverso, che forza le gabbie concettuali in cui ci siamo mossi per troppo tempo. Malgrado il potere crescente degli spacciatori di egoismo, malgrado i negazionisti, ancorati a un passato che ha già saccheggiato presente e futuro, sembra che stia scorrendo sotto traccia, inarrestabile, un’energia nuova: una consapevolezza verticale, finalmente, che mette nelle mani di ciascuno la responsabilità di riprendere le redini del mondo, “prima del diluvio”. Questo libro parla della fiaccola che brilla nelle mani di Greta e di alcune delle donne che l’hanno tenuta accesa fino ad ora, impedendo a forze apparentemente invincibili di spegnerla. Si parte da Rachel Carson, la donna che sconfisse le multinazionali del DDT, passando per la premio Nobel Wangari Maathai, l’instancabile attivismo di Jane Fonda, fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thunberg, in un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere per difendere il pianeta.

INFO: www.museonaturalemaremma.it, segreteria@museonaturalemaremma, tel. 0564 488571, FB: museostorianaturalemaremma

ORE 19.00 – MAAM IN PIAZZA: LA CULTURA CHE UNISCE

Partecipa, impara, condividi: come la citizen science sta cambiando il nostro modo di fare scienza talk show con Andrea Sforzi, Direttore del Museo di Storia Naturale di Grosseto e Enrico Pizzi, Giornalista Direttore di TV9.

Degustazione con prodotti del territorio.

Durata: 1,5 h.

Max 25 persone

Prenotazione consigliata al numero 0564 488752

ORE 21:00 – “ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE GIANFRANCO LUZZETTI”

Visita guidata al museo

Gli ingressi sono a numero chiuso (max 7 persone).

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 3491082807

ORE 22.00 “CONTAGI” A “DONNA IN CAMMINO”: TEATRO, DANZA E MUSICA IN PIAZZA

performance d’arte proposte dall’associazione Polis 2001 – Piazza Dante

Teatro, danza e poesia tra le sculture di Alberto Inglesi. È la rassegna “Contagi” proposta dall’associazione culturale Polis 2001 in piazza Dante a Grosseto con una serie di appuntamenti. In scena artisti grossetani, diretti dal regista Francesco Tarsi. «L’idea di portare in scena alcuni testi di poesia e di teatro all’interno della mostra “Donna in cammino” – spiega il regista Francesco Tarsi – nasce dalla necessità di mettere insieme le fonti d’ispirazione di origine letteraria e poetica per l’artista, in questo caso Alberto Inglesi. Nel corso delle serate, infatti, gli attori e le attrici reciteranno brani in coincidenza con l’immagine della scultura per mostrare come, soprattutto nell’arte e nell’espressione creativa dell’essere umano, funziona e si realizza il “Contagio”. Alle origini della nascita dell’arte tutti questi linguaggi, da quello poetico a quello musicale, fino all’espressione del corpo nella danza, si concentrano nell’immagine dipinta e scolpita. In questo modo è possibile portare lo spettatore occasionale o volontario che assisterà alle rappresentazioni, intervallate da spunti di riflessione, a comprendere le possibilità della creatività umana».

INFO: asscultpolis2001@libero.it o 347 2299737. L’evento è organizzato in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, il Comune di Grosseto, la Provincia di Grosseto e la Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.

MOSTRA “CENSUS EQUITUM”

di Loreno Martellini presso il negozio Ragazzi Italiani

MOSTRE ATTIVE

“DONNA IN CAMMINO”

di Alberto Inglesi: una mostra diffusa nel centro storico

Fino a mercoledì 5 agosto l’esposizione di 14 sculture nel cuore di Grosseto. Un evento in continuità con l’esperienza grossetana del maestro dell’artista, Plinio Tammaro.

Quattordici sculture esposte all’aperto, nel cuore del centro storico di Grosseto.

Da piazza Dante a piazza Duomo, da piazza Socci a piazza Baccarini, fino a via Manin.

Una mostra Donna in cammino di Alberto Inglesi, organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto.

Alberto Inglesi nato a Grosseto nel 1952 e da sempre vive e lavora a Siena, distinguendosi per la capacità artistica di trasformazione della materia: espone in Italia e all’estero in mostre personali e collettive. E ora a Grosseto fino al 5 agosto.

CORNER PIETRO ALDI E PARIDE PASCUCCI NELLE COLLEZIONI PUBBLICHE DI GROSSETO

c/o Clarisse Arte, via Vinzaglio 27, GR

Fino al 31 luglio un “corner” espositivo e informativo dedicato al celebre pittore mancianese. Il corner prevede l’allestimento permanente dei due grandi cartoni preparatori di Pietro Aldi (1886) intitolati “L’incontro tra Radeztky e Vittorio Emanuele” e “L’incontro fra Vittorio Emanuele e Garibaldi a Teano”. I cartoni, di proprietà comunale, servirono per realizzare gli affreschi nella Sala del Risorgimento del Palazzo pubblico di Siena ed erano finora conservati nel Teatro degli Industri.

Il Polo culturale Le Clarisse inoltre, presenta una mostra dedicata alle opere di Paride Pascucci. La mostra sarà l’occasione per incrementare la Collezione d’arte moderna delle Clarisse (“Grosseto 900”) con altre cinque opere oggi custodite negli uffici amministrativi – e non visibili al pubblico – del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.

Ingresso Gratuito su prenotazione, è possibile prenotare la visita guidata.

Le visite partono con un minimo di 6 partecipanti fino ad un massimo di 8. La durata è di 30 minuti.

Costo: 10 euro a persona. Prenotazione telefonica obbligatoria nei giorni di apertura del museo Luzzetti.

INFO MOSTRE: www.clarissegrosseto.it, promozione@fondazionegrossetocultura.it, tel. 0564 488067 – 069 – 547, FB: Polo culturale Le Clarisse – Grosseto