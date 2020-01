Giovanni Tombari ospite al “Thè di Toscana oggi”

GROSSETO – Nuovo appuntamento con il “Thè di Toscana oggi”, l’incontro cultural-conviviale promosso dal settimanale della diocesi di Grosseto per i propri abbonati e per quanti, intervenendo, sottoscrivono un nuovo abbonamento.

L’appuntamento è per mercoledì 29 gennaio, alle 16, nella sala san Lorenzo del palazzo vescovile (ingresso da corso Carducci 11), ospite dell’incontro sarà Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura.

Sarà l’occasione per parlare della cultura a Grosseto in quella logica di “patto con la città” che richiama ad un impegno diffuso su questo versante, così da rafforzare il senso di appartenenza alla comunità civile. “Siamo la capitale della Maremma – ha dichiarato recentemente Tombari – parte di una delle regioni più conosciute al mondo. Siamo più appetibili di quanto si possa credere, abbiamo grandi margini di

crescita e tutte le carte in regola per riuscirci. Ma occorre fare squadra, avviare processi virtuosi, credere in noi stessi”.

Al termine dell’incontro saranno serviti tè e dolcetti.