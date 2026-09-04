FOLLONICA – Sarà la musica dei giovani pianisti a suggellare il percorso del 10° Corso di pianoforte per Giovani Pianisti organizzato dalla Scuola Comunale di Musica “B. Bonarelli” di Follonica, tenuto dal Maestro Hector Moreno.

L’appuntamento con il concerto conclusivo è fissato per sabato 5 settembre 2026, alle ore 21.15, nella prestigiosa cornice del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Follonica.

A salire sul palco saranno Francesco Boffi, Jacopo D’Ambra, Benedetta De Pietro, Carlotta Anna Denevi, Kendra Latini, Francesco Pilici e Vladislav Tupaylo, giovani musicisti di età compresa tra i 12 e i 20 anni, che presenteranno al pubblico il risultato del lavoro svolto durante il corso.

Gli otto pianisti provengono da percorsi musicali differenti, ma accomunati dalla passione per lo strumento e dalla volontà di perfezionare la propria preparazione. Alcuni sono o sono stati allievi della docente Sabrina Gabellieri presso la Scuola Comunale di Musica “B. Bonarelli” di Follonica e altri sono allievi di Giuliano Schiano, docente di pianoforte presso l’Istituto Comunale “P. Giannetti” di Grosseto.

La presenza di allievi provenienti da scuole musicali diverse sottolinea il valore dell’iniziativa come momento di incontro, confronto e condivisione tra giovani musicisti e realtà formative del territorio, unite dalla volontà di promuovere la cultura musicale e valorizzare i talenti emergenti.

Un percorso di studio e perfezionamento

Il corso, giunto alla sua decima edizione, rappresenta un importante momento di approfondimento per giovani pianisti desiderosi di confrontarsi con un’esperienza di perfezionamento di alto livello.

Le lezioni con il Maestro Hector Moreno offrono ai partecipanti la possibilità di lavorare sul repertorio, sulla tecnica e sull’interpretazione, ma anche di sviluppare una maggiore consapevolezza artistica e la capacità di affrontare il palcoscenico.

Il concerto finale costituisce così il naturale approdo di un intenso percorso di studio: dopo le ore trascorse al pianoforte, arriva il momento di condividere con il pubblico il frutto del lavoro e dell’impegno dei giovani musicisti.

Hector Moreno, una lunga esperienza internazionale

A guidare il corso è ancora una volta Hector Moreno, pianista argentino di formazione internazionale, interprete e docente di grande esperienza.

Moreno ha costruito nel corso degli anni una prestigiosa carriera concertistica, esibendosi come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra in numerosi Paesi, tra Europa, America Latina e Stati Uniti. Alla carriera concertistica ha affiancato una significativa attività didattica, dedicandosi alla formazione di giovani musicisti.

È stato docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena e da anni è protagonista del percorso di perfezionamento pianistico organizzato dalla Scuola “B. Bonarelli” di Follonica.

La collaborazione tra Moreno e la scuola follonichese ha dato vita negli anni a un appuntamento capace di coinvolgere giovani pianisti provenienti da diverse realtà musicali, creando un importante momento di confronto e crescita.

Otto giovani interpreti sul palco della Leopolda

Il pubblico avrà quindi l’opportunità di ascoltare Francesco Boffi, Jacopo D’Ambra, Benedetta De Pietro, Carlotta Anna Denevi, Frida Favilli, Kendra Latini, Francesco Pilici e Vladislav Tupaylo.

Otto giovani interpreti, dai 12 ai 20 anni, con percorsi, esperienze e sensibilità differenti, accomunati dall’impegno nello studio del pianoforte e dalla voglia di mettersi alla prova davanti al pubblico.

Per gli allievi della “Bonarelli”, formati dalla docente Sabrina Gabellieri, così come per quelli seguiti da Giuliano Schiano presso l’Istituto Comunale “P. Giannetti” di Grosseto, il concerto rappresenta un’importante esperienza formativa: salire sul palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda significa infatti confrontarsi con l’emozione dell’esibizione dal vivo e trasformare lo studio quotidiano in un momento artistico condiviso.

L’iniziativa conferma l’attenzione delle realtà musicali del territorio alla formazione dei giovani e alla creazione di opportunità concrete per valorizzarne il talento. Il corso di Moreno diventa così un punto d’incontro tra scuole, docenti e giovani interpreti, in un percorso che mette al centro la musica e la crescita artistica delle nuove generazioni.

L’appuntamento è dunque per sabato 5 settembre alle ore 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, per una serata dedicata al pianoforte e ai giovani musicisti.

Un concerto che vuole essere non soltanto il momento conclusivo di un corso, ma una vera festa della musica e dei giovani talenti, nel segno della passione, dello studio e della cultura musicale.

Ingresso gratuito aperto al pubblico.