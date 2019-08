Giovani sassofonisti in “Larissa in concerto” a Semproniano

SEMPRONIANO – Al via la seconda edizione di “Larissa in concerto”, che si svolgerà a Semproniano lunedì 19 agostoalla Pieve dei Santi Vincenzo ed Anastasio. Un’ensamble di sax diretto da Valerio Barbieri, docente dal 1997 al conservatorio di Livorno dove insegna sassofono ed istituisce l’orchestra di sax, nella quale suonano i suoi giovani allievi, eseguendo concerti in tutta Italia. L’orchestra si compone di tutta la famiglia appartenente a questo strumento, partendo dal sopranino, per arrivare al sax basso.

Valerio Barbieri alla sua capacità di docente e musicista – infatti ha collaborato con le maggiori orchestre sinfoniche italiane: la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Nazionale della Rai di Torino, l’Orchestra del “Teatro alla Scala” di Milano, l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, e tante altre – unisce la capacità di cogliere il bello racchiuso dentro ciascuno dei ragazzi a cui insegna e trasformarlo in musica.

Lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso un notevole successo data anche l’età dei componenti, tutti giovanissimi talenti del mondo musicale, sempre e soltanto con il sax nel cuore. Il loro spirito cameratistico e la voglia di stare insieme è encomiabile, infatti questa iniziativa ha solo lo scopo di cercare di far trascorrere poche ore in serenità con la musica nel cuore e con il sorriso sulle labbra, cercando di contagiare il pubblico.

L’orchestra si compone dei seguenti musicisti: Larissa Ponzuoli, Pietro Petri, Elena Zappolini, Francesco Felici, Filippo Ghezzi, Kristian Sarlo, Matteo Nemec, Luca Tarizzo, Cristina Roffi, Ginevra Gammanossi. Direttore d’orchestra Valerio Barbieri.

“Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che hanno permesso la sua realizzazione, in particolare il Borgo di Sempronio e Don Francisco, per la grande disponibilità” commentano gli organizzatori.