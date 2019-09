“Giovani in musica”: flautista e pianista in concerto con le musiche di Bach e Debussy

GROSSETO – Si chiama Antonino D’Eliseo, flautista palermitano classe 1994, una giovinezza fatta di studio al conservatorio della sua città per poi proseguire l’Alta formazione a Siena, all’Accademia Chigiana. E’ lui il vincitore assoluto del concorso musicale regionale “Lions” 2019, che sarà ospite della rassegna “Giovani in musica” organizzata dalla sezione A.GI.MUS. di Grosseto.

Appuntamento giovedì 4 ottobre alle 18,30 all’Aula Magna del Polo Bianciardi, sede del Liceo Musicale di Grosseto e dell’associazione. In programma musiche di Claude Debussy, Johann Sebastian Bach, Cesar Franck. Per l’occasione, il giovane virtuoso sarà accompagnato al pianoforte da Michela Spizzichino, apprezzata sia come solista che come esperta di musica da camera, che da anni tiene corsi e seminari sulle tecniche per lo studio pianistico, la lettura a prima vista e l’accompagnamento. La Spizzichino ha inoltre effettuato la registrazione di numerose colonne sonore, per film tra i quali “La vita è bella” di Roberto Benigni.

La rassegna “Giovani in musica”, che l’A.Gi.Mus. Grosseto dedica alla promozione di giovani musicisti provenienti da tutta Europa, è patrocinata da Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Polo Bianciardi e Fondazione Grosseto Cultura. Ingresso libero.