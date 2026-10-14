GROSSETO – Quaranta partecipanti da 22 Paesi di tutto il mondo, otto dei quali selezionati per la fase finale a Grosseto. Tra loro c’è anche un italiano. È la sesta edizione del Concorso internazionale per direttori d’orchestra “Sergey Kussewitzky” organizzato dall’Associazione musicale Scriabin in collaborazione con il Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e i Teatri di Grosseto, con il contributo di Banca Tema. La direzione artistica è di Antonio Di Cristofano, la direzione organizzativa è di Massimo Merone.

Sabato 17 ottobre dalle ore 15 al Teatro degli Industri sono in programma le semifinali con gli otto giovani direttori d’orchestra (ingresso libero), mentre domenica 18 ottobre alle ore 18 andrà in scena la finalissima fra i tre semifinalisti scelti dalla giuria internazionale (ingresso 10 euro, biglietti in prevendita su VivaTicket e nelle rivendite autorizzate – a Grosseto alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 – e in vendita al botteghino del teatro dalle ore 17 di domenica). I tre finalisti si esibiranno dirigendo l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con musiche di Beethoven (Sinfonia n. 4) e Mozart (Sinfonia n. 36 “Linz”).

Gli otto semifinalisti sono Alvin Arumugam (Regno Unito-Singapore), Florent Des Boscs (Francia), Pablo Devigo (Spagna), Haying Jeong (Corea del Sud), Mauro Mariani (Italia), Adrian Rogers (Usa), Eigo Sato (Giappone) e Ondrej Soukup (Repubblica Ceca).

«La Kussewitzky Conducting Competition – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – è un appuntamento che dà a Grosseto una dimensione sempre più internazionale nel campo della musica e della formazione di nuovi talenti. Confrontarsi con un’orchestra, salire sul podio e misurarsi con un repertorio di grande tradizione rappresenta per i direttori partecipanti un’importante occasione di crescita artistica e professionale».

«Siamo orgogliosi che la nostra città possa accogliere anche quest’anno musicisti e direttori provenienti da realtà diverse del mondo, creando un ponte tra culture attraverso il linguaggio universale della musica. Un risultato che nasce dalla collaborazione tra il Comune, l’Associazione musicale Scriabin e l’Orchestra “Città di Grosseto”, realtà che da anni lavorano per portare nel nostro territorio iniziative di alto profilo».

«A tutti i partecipanti e alla direzione artistica del concorso rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo, con l’auspicio che questa nuova edizione possa confermare il valore e la crescita di una manifestazione che contribuisce a fare di Grosseto una città sempre più protagonista nel panorama musicale internazionale».

«Il sesto concorso Kussewitzky – dichiara Luigi Mansi, presidente dell’Associazione Scriabin – con il successo di partecipazione di giovani direttori provenienti da quindici nazioni diverse costituisce la tangibile testimonianza che il buio di questi tempi può ancora essere contrastato da queste timide fiammelle che rischiarano i tempi e confortano chi come noi combatte perché prevalgano sentimenti di fraternità, tolleranza, elevazione morale. Tutto questo può farlo la musica».

«Non possiamo che complimentarci con chi lavora intensamente per affermare il diritto dell’uomo a godere di eventi di alta espressione culturale. Il gruppo SolMar, che porta a suo fondamento istituzionale la responsabilità sociale d’impresa, continua anche quest’anno ad appoggiare questo evento, grato a tutti coloro che allietano i nostri cuori con il loro lavoro e ci spingono a ricordare che l’uomo è tale perché è caratterizzato da valori che elevano lo spirito ben al di là delle quotidiane miserie».

«Lunga vita a questo concorso e complimenti agli attori e agli organizzatori. Un plauso anche a Grosseto e alle sue istituzioni, entrambi testimonianze di alti valori morali coltivate nel segno di una tradizione che accompagna il territorio e i suoi abitanti durante lo scorrere dei decenni consolidando il gusto per il bello come può essere l’espressione musicale di qualità. E sarà il bello e chi lo realizza, come accade ai direttori d’orchestra che saranno protagonisti, nel salvare la speranza in questi periodi bui».

«Anche quest’anno – dichiarano il direttore artistico Antonio Di Cristofano e il direttore organizzativo Massimo Merone – siamo riusciti a portare Grosseto come luogo di riferimento per la direzione d’orchestra, mettendo in relazione più realtà del territorio, giurati internazionali e molti candidati, 40, che provengono da vari continenti. Tuttavia il lungo lavoro organizzativo del concorso Kussewitzky è certamente ripagato dalla ricchezza culturale e, nello specifico, musicale che apporta in città».

«Grazie a concorsi come questo e come lo Scriabin, Grosseto è nominata in svariate parti del mondo e sempre in termini di bellezza, piacere e cultura. La collaborazione tra il Comune di Grosseto, l’Orchestra “Città di Grosseto”, l’Associazione musicale Scriabin e le varie partnership ha dato i suoi frutti portando nuovamente al centro degli eventi musicali internazionali la nostra città».

«La giuria internazionale ha svolto il suo lavoro selezionando, dopo una prima fase, otto semifinalisti che si sono contesi la partecipazione alla finale. I tre finalisti si esibiranno il 18 ottobre guidando l’Orchestra “Città di Grosseto” e contendendosi i premi in denaro e concerti. Il concorso Kussewitzky, giunto alla sua sesta edizione, dimostra di essere un punto di riferimento di grande interesse per i direttori d’orchestra e di essere sempre più apprezzato in Italia e all’estero».

La giuria internazionale è composta da Sergey Smbatyan (Armenia, presidente), Georgios Balatsinos (Grecia-Svizzera), Paolo Ponziano Ciardi (Italia), Christian Deliso (Italia), Roberto Gianola (Italia), Grigor Palikarov (Bulgaria), Miran Vaupotić (Croazia).

Il primo premio è una borsa di studio di 3.000 euro più targa, diploma e concerti; il secondo premio è una borsa di studio di 2.000 euro più targa e diploma; il terzo premio è una borsa di studio di 1.000 euro più targa e diploma; il premio Orchestra “Città di Grosseto” è una borsa di studio di 500 euro più diploma.