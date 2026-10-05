GERFALCO – Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in 350 città d’Italia.

L’iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regioni con il fondamentale contributo dei giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l’immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda, grazie alle visite a contributo libero che per due giorni daranno vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono.

Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d’arte, esempi di architettura contemporanea e siti insoliti e curiosi, la varietà delle aperture proposte sarà come sempre ampia e sorprendente (elenco dei luoghi aperti e modalità di visita su www.giornatefai.it).

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per conoscere il patrimonio culturale che ci circonda, ma anche un modo per contribuire concretamente alla sua cura, alla sua tutela e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI, di cui, a ogni visita, si potrà sostenere la missione con una donazione.

In questa edizione dell’evento il FAI riserverà una particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere, la creatività e le eccellenze produttive che, insieme ai beni storici, artistici e paesaggistici, concorrono alla definizione dell’identità dei territori, e rendono l’Italia un punto di riferimento in tutto il mondo.

La Fondazione si impegna a raccontare e a far conoscere a un pubblico sempre più ampio questo patrimonio culturale attraverso aperture e visite speciali, selezionate grazie all’attenzione e curiosità inesauste della sua Rete territoriale e alla collaborazione con Confindustria e Museimpresa.

“Le Giornate FAI ci ricordano che il nostro patrimonio storico, artistico e agricolo suscita non solo conoscenza, ma anche capacità e desideri. È un bacino di ispirazione per i cittadini, italiani e stranieri, che vogliono vivere in un mondo, anche domestico, in continuità con lo stile, la qualità e il gusto del nostro Paese. E lo è, nello stesso tempo, per i protagonisti del Made in Italy, che con la loro creatività e la serietà del loro lavoro assicurano all’Italia quella continuità creativa e produttiva che è uno degli inebrianti profumi che la rendono il Paese più desiderato al mondo” ha dichiarato il Presidente del FAI Marco Magnifico.

“Le Giornate FAI d’Autunno sono una preziosa occasione per scoprire i tesori del territorio, promuovere e tutelare il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale – evidenzia Rosita Galanti Balestri, presidente FAI Toscana – Per questa quindicesima edizione, come detto dal nostro presidente Magnifico, prestiamo particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy, così raccontiamo un Paese che ha la capacità di generare idee e di sapere fare, si distingue per l’operosità e la produttività”.

Le Giornate FAI d’Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). Partecipare alla visita con una donazione significa sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione.

Ogni Iscritto al FAI e chi farà la tessera per la prima volta durante l’evento potrà beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture dedicate. Iscriversi al FAI significa diventare parte di un grande progetto e rappresenta un atto d’amore per l’Italia.

Le Giornata Fai in provincia di Grosseto: Gerfalco, in volo tra musica e le pietre

Le Giornate FAI d’Autunno, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in provincia di Grosseto ci porteranno alla scoperta di Gerfalco, nel comune di Montieri, attraverso uno straordinario itinerario alla scoperta del paese e una iniziativa speciale: un percorso in un luogo poco noto come la miniera di calcite nera di Poggio Muti, nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

La visita del paese si svolgerà dalle 9.30 con partenze di gruppi ogni 30 minuti, fino all’ultimo gruppo previsto alle 17. Punto di ritrovo al gazebo presso il Centro Visite Riserva Naturale Cornate e Fosini.

Il nome di Gerfalco deriva dal termine germanico gari (lancia) unito con falko (falco) assumendo il significato di falco da caccia o girfalco. L’origine è legata, durante l’altomedioevo, alla denominazione longobarda, quando la caccia con i rapaci era simbolo di potere e di cui ne rimane traccia sullo stemma del borgo.

Il paese si trasformerà per le Giornate FAI in un palcoscenico unico, per un evento irripetibile. La prima tappa di questo cammino all’interno del paese racconterà, attraverso materiali e oggetti esposti nella mostra “Il dono del Ri-creare”, la cultura, la storia e il gusto degli abitanti del territorio nei tempi passati.

In un’altra stanza del Centro Visite della Riserva Cornate e Fosini si incontrerà la mostra di alcuni strumenti orientali “Continuando il Viaggio”: Pier Felice Finocchi, artista, musicista e viaggiatore girovago, stabilitosi da tempo fra Gerfalco e Montieri, racconterà le sue storie accompagnate dalla musica da lui composta.

Proseguendo con il cammino, la prof.ssa Sandra Radicchi aprirà le porte della Biblioteca Castanea; la mostra fotografica “Tramonti Gerfalchini” di Luca Banchi consentirà di scoprire il paesaggio di Montieri.

Una sosta nella Piccola Biblioteca dedicata a Galeno Ceccarelli, illustre chirurgo originario di Gerfalco, consentirà di scoprire la raccolta curata da alcuni abitanti del Comune di un’ampia documentazione delle persone, della loro vita quotidiana e delle alterne vicende delle storie del Castello.

Lo storico Manlio Caselli racconterà il valore comunitario degli usi civici; salendo ancora, Patrizia Scapin insieme a Rolando Magini guiderà i presenti alla scoperta della Chiesa di San Biagio tra arte, aneddoti ed il suggestivo rito della gola; l’architetto Pietro Pettini ci spiegherà l’urbanistica del sito.

Ad arricchire l’esperienza ci sarà la musica calda e avvolgente delle viole suonate dal vivo, grazie alla presenza di alcuni musicisti del Festival delle Viole, prima rassegna italiana dedicata alla viola da gamba, che si esibiranno nella Chiesa di Sant’Agostino il sabato pomeriggio alle 14.30 e la domenica mattina e pomeriggio, alle 11 e alle 14.30.

Il sabato alle 16, alzando lo sguardo sarà possibile ammirare la maestosità di un vero falco in volo, guidato dal suo falconiere, grazie allo spettacolo di falconeria curato dalla falconeria Sunrise di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa.

Non sarà una semplice visita ma un viaggio nell’autenticità e nella cultura viva del territorio, difficile da replicare.

L’iniziativa speciale riservata agli iscritti FAI e a coloro che si iscriveranno sul momento consentirà di scoprire la miniera di calcite nera di Poggio Muti nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere. Questo sito è una cavità naturale di origine carsica modificata dall’uomo in varie epoche per scopi estrattivi.

L’accesso sotterraneo a piccoli gruppi permetterà un racconto vivace e articolato del rapporto secolare tra le diverse comunità locali e le risorse geologiche sotterranee. Ritornando allo scoperto della cavità, i visitatori non potranno non rimanere incantati dalla bellezza e dalla luminosità del paesaggio che fa da cornice a questo luogo ancora così misterioso.

La guida alla miniera sarà curata dal Parco delle Colline Metallifere. Il percorso prenderà avvio dal Centro Visite della Riserva Cornate e Fosini, a Gerfalco (775 m), piccolo gioiello di pietra sospeso nel tempo. Gli orari: 9.30 e 15.30.

Il link per prenotare la visita alla miniera di calcite nera: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/gerfalco-67554/

“Attraverso la collaborazione con le istituzioni, le associazioni, gli esperti e i tanti volontari che hanno reso possibile questa iniziativa, desideriamo raccontare non soltanto le bellezze del territorio, ma anche il valore delle comunità che ogni giorno si impegnano a custodirle e tramandarle. – commenta Maria Pia Vecchi, capo delegazione FAI della provincia di Grosseto – Le Giornate FAI sono infatti un’occasione di partecipazione e condivisione, un invito a sentirsi parte attiva nella tutela del patrimonio culturale e ambientale, affinché possa essere conosciuto, apprezzato e trasmesso alle future generazioni”.

“Con orgoglio e gioia torniamo ad accogliere il FAI e lo abbiamo fatto, stavolta, lavorando per porre al centro della scena il paese di Gerfalco, già attenzionato negli anni anche dall’Unesco. – afferma il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi – Non sarà la solita visita perché la bellezza del FAI è proprio quella di aprire le porte di luoghi meno conosciuti o proprio non visitati. A Montieri fu il palazzo Papi Mattii, dove aveva soggiornato Leopoldo di Lorena e stavolta sarà la miniera di calcite nera a Poggio Muti, una perla di rara bellezza”.

“In mezzo il paese ed alcuni scorci e luoghi simbolo raccontati da personaggi di assoluto spessore, paesani o innamorati di Gerfalco e di questo territorio. Si ammirerà la Biblioteca di Castanea, lo straordinario Festival delle viole, la meravigliosa San Biagio e il rito della gola e si ascolterà l’incredibile epopea degli usi civici di Gerfalco, che sentirla oggi, nell’epoca in cui viviamo, farà ancora più impressione”.

“Girovagando e perdendosi nei suoi vicoli ci si imbatterà in musicisti, prodotti del territorio, usi e costumi tramandati di generazioni e all’imbrunire i falchi renderanno onore al nome con cui il paese ebbe i suoi natali, appunto Gerfalco. Montieri torna così a vivere da protagonista le Giornate del FAI nella convinzione che siano un veicolo di promozione assoluto ed una straordinaria occasione di comunità e di sinergia tra le anime di un territorio. Per Gerfalco, i suoi abitanti e le attività che lo popolano saranno giorni intensi e di grande richiamo.”

Gerfalco è una delle aperture dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI d’Autunno 2026, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. La delegazione FAI della provincia di Grosseto ringrazia per il supporto locale il Comune di Montieri, Festival Viola da Gamba, Parco Colline Metallifere, Associazione Castanea, la Diocesi, Croce Rossa, Rotary.

Elenco completo dei luoghi aperti in Toscana e modalità di partecipazione all’evento su:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=TOSCANA