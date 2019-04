Giornate europee dello sport: ecco tutti gli eventi del weekend

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Durante l’ultimo lungo fine settimana di aprile che porta al primo maggio sono in programma molti eventi sportivi e anche attività collaterali, tutte inserite nel cartellone della sesta edizione delle Giornate europee dello sport ideate dall’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia.

Domani, giovedì 25 aprile e il giorno seguente al palasport di Casa Mora si disputerà il trofeo nazionale di hockey su pista under 11 e 17.

Il Vespa club, assieme al Centro commerciale naturale e il Comitato castiglionese del carnevale, organizza nel weekend la seconda edizione della “Corsa dei carretti”. Sabato 27 sarà dedicato alla verifica dei “mezzi” in piazza Orto del Lilli, quartier generale della manifestazione. La mattina seguente si terranno le prove libere sul percorso chiuso al traffico con partenza da via Montebello, via dei Camion, via della Libertà e il traguardo sarà posto in piazza Orto del Lilli. Nel pomeriggio, dalle ore 15:00, prenderà il via la gara.

Sempre durante questo fine settimana, con ritrovo in via Roma, sul lungomare di ponente si disputerà la prima Gran fondo “Poggi di Maremma”, organizzazione a cura di di Bici Saletti Bagnoli Bike e Team Francini. Durante il pomeriggio del sabato sarà possibile ritirare il pacco gara. Domenica 28 la partenza per i tre percorsi è fissata alle 8:30. I ciclisti potranno scegliere se cimentarsi sulla distanza di 138 chilometri, 105 o scegliere il giro cicloturistico che ne prevede 40.

Su Punta Ala molti appuntamenti, ma il golf la farà da padrone. Domani sul green gli atleti si confronteranno nel “Sassicaia Golf cup Tenuta San Guido, sabato 27 si disputerà il 1° Trofeo Rigoni di Asiago 2019”, il giorno seguente sarà la volta del “Trofeo podere 414 Morellino di Scansano Gocg” e il primo maggio si disputerà la 15° coppa Rotary Massa Marittima.

Nella frazione castiglionese è in corso anche “Benvenuta primavera” una serie di appuntamenti sul territorio dove si andrà alla scoperta degli angoli più suggestivi praticando un trekking someggiato, ma questo evento prevede anche per venerdì 28 la “Giornata in rosa”, una raccolta di fondi per “Insieme in Rosa onlus”, il ricavato sarà destinato a progetti per la prevenzione, diagnosi e cura di malattie oncologiche nel nostro territorio. Alla galleria del Gualdo, dalle 10.30 alle 19.30, si terrà il mercatino delle curiosità e alle 11.00, sempre in questa location “Il mondo magico delle api”, Massimo e la sua arnia didattica incanterà grandi e piccini. Il ristorante del Golf Club House dalle 20.30 ospiterà la cena di beneficenza, con prenotazione obbligatoria al numero: 0564 922121. Domenica 28, presso la Chiesa della Consolata, alle 18.45: gli organizzatori di “Benvenuta primavera” pianteranno un alberello di olivo a simbolo di pace e rinascita.

Domenica 28, spostandosi nelle vicinanze di Buriano si potrà partecipare alla visita guidata al “Giardino viaggio di ritorno di Rodolfo Lacquaniti presso il Parco d’arte contemporanea.

Mercoledì 1 maggio torna a Castiglione della Pescaia “Bicincittà”, la manifestazione organizzata dal Comitato territoriale Uisp di Grosseto e il Comune. Alla pedalata ecologista hanno aderito: il sottocomitato della Croce rossa, la Misericordia di Buriano, l’associazione Insieme in Rosa, alle quali sarà devoluto il ricavato dell’evento. Il ritrovo è in piazza Garibaldi da dove i partecipanti prenderanno il via alle ore 9:30.