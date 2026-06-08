GROSSETO – Sono i parchi archeologici della Maremma i grandi protagonisti delle Gea, le Giornate Europee dell’Archeologia, in programma dal 12 al 14 giugno 2026. Tra Cosa, Roselle e Vetulonia, il territorio grossetano offre un calendario fitto di appuntamenti, con aperture straordinarie, visite guidate serali e persino un nuovo gioco da tavolo dedicato all’antica città di Roselle.

Si comincia giovedì 11 giugno a Cosa

Gli eventi maremmani anticipano il programma nazionale con una giornata speciale già giovedì 11 giugno: il Parco archeologico di Cosa aprirà eccezionalmente al pubblico i cantieri di manutenzione e restauro, dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30.

Venerdì 12 giugno: aperture serali a Roselle e Vetulonia

Al Parco archeologico di Roselle tornano i Venerdì dell’Archeologia con l’apertura straordinaria serale del sito e due visite accompagnate dal personale del Ministero della Cultura, alle 19.30 e alle 21, comprese nel biglietto d’ingresso (quattro euro intero, due euro ridotto). Al Parco archeologico di Vetulonia, alla Tomba della Pietrera, è invece prevista l’apertura straordinaria serale gratuita dalle 18 alle 21.

Sabato 13 giugno: la ricerca su Roselle attraverso i millenni

Giornata dedicata alla scienza a Roselle, con la conferenza di presentazione del progetto di ricerca GreatT, Global Research on Environmental and Territorial Transformations, dal titolo “Roselle: trasformazioni urbane e territoriali attraverso i millenni”. Il progetto punta a rispondere a interrogativi fondamentali sulla storia dell’antica città: la scelta del sito per la sua fondazione, le risorse naturali che ne favorirono lo sviluppo, il rapporto con la vicina Vetulonia e il legame tra città, ambiente e paesaggio rurale nelle diverse epoche. Alle 10 è prevista una visita accompagnata, alle 11 la conferenza presso la sala conferenze dell’Info Point di Roselle.

Interverranno il direttore dei Parchi archeologici della Maremma, Leonardo Bochicchio, il professore Giorgio Pocobelli del Cnr-Ispc e dell’Università di Firenze, il professore Stefano Campana dell’Università di Siena e Davide Susini dell’Università di Siena.

Domenica 14 giugno: il gioco da tavolo su Roselle

Chiusura in leggerezza domenica 14 giugno alle 16 al Parco di Roselle, con il laboratorio didattico “Rusellae – Echi dal sottosuolo”: i visitatori potranno provare il nuovo gioco da tavolo dedicato alla città, una sfida ispirata alla ricerca archeologica tra imprevisti, opportunità e nuove scoperte. Attività compresa nel biglietto d’ingresso, gratuita per i bambini. Consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni

Parco archeologico di Cosa: tel. 0564 881421 – 335 1471086, email [email protected]. Parco archeologico di Roselle: tel. 0564 402403 – 331 6194577, email [email protected]. Parco archeologico di Vetulonia: tel. 331 6216340, email [email protected]. Parchi archeologici della Maremma: tel. 0564 484938, email [email protected].