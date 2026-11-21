PITIGLIANO. Il borgo del tufo celebra il 25 novembre con un incontro dedicato all’empowerment femminile: al Teatro Salvini, alle ore 17.00, la presentazione del libro di Francesca Calamita.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Culturale Fortezza Orsini e dalla Biblioteca Comunale “F. Zuccarelli” con il patrocinio del Comune, propone un confronto tra generazioni sul tema della parità di genere. In programma letture, interventi e un flash mob.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre, alle ore 17, al Teatro Salvini di Pitigliano si terrà la presentazione del libro “Ti trovo cambiata” di Francesca Calamita. Originaria di Pitigliano, l’autrice è professoressa associata all’Università della Virginia, negli Stati Uniti, e studiosa di tematiche legate alle donne, alle politiche di genere e alla scrittura femminile.

L’evento del 25 novembre con Francesca Calamita e il suo “Ti trovo cambiata”

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Gentili, seguirà il dialogo con l’autrice, a cura di Angela Francardi, e la lettura di alcuni brani del libro. Sono inoltre previsti gli interventi di Claudia Innocenti, per l’associazione Olympia de Gouges, e Marcello Perugini, per La Casa di Hilde. Al termine dell’iniziativa saranno letti i nomi delle donne vittime di femminicidio e si svolgerà il flash mob “Siamo tutte sul filo“, momento conclusivo dedicato alla memoria delle vittime e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Al centro dell’incontro ci sarà appunto “Ti trovo cambiata”, il libro di Francesca Calamita che mette in dialogo il presente con “Le italiane si confessano” di Gabriella Parca, a sessant’anni di distanza dalla sua pubblicazione. Un confronto tra le voci delle donne di ieri e quelle di oggi, per interrogarsi sui cambiamenti intervenuti nella società italiana e sulle disuguaglianze che ancora attraversano la vita quotidiana, le relazioni e i vissuti femminili.

Nata a Pitigliano nel 1983, Francesca Calamita torna così nella comunità d’origine per condividere un lavoro che intreccia ricerca accademica e divulgazione, con l’obiettivo di rendere accessibile a tutte e a tutti la riflessione sulla parità di genere.

«Ti trovo cambiata – spiega Francesca Calamita – unisce ricerca accademica e intenzione divulgativa, concentrandosi sugli aspetti culturali da ripensare per raggiungere la parità di genere. È un saggio accessibile a tutte e a tutti. Come studiosa femminista credo, infatti, che ci sia bisogno di diffondere un sapere non elitario, ma utile a chi vuole informarsi e partecipare al dibattito».

«Le italiane di Gabriella Parca non avevano ancora i diritti che sarebbero arrivati negli anni ’70, come il divorzio e l’interruzione di gravidanza, le “mie” italiane pur beneficiando di leggi che su carta, almeno in parte, garantiscono l’autodeterminazione femminile – conclude – non hanno ancora piena parità nella quotidianità, nelle relazioni, nei loro vissuti. Parlarne a Pitigliano significa confrontarsi con il territorio in cui sono nata e tessere insieme una rete di cambiamento. Una donna, mille donne, una comunità che accetta la sfida fondamentale verso la parità».

L’appuntamento è promosso dall’associazione Centro Culturale Fortezza Orsini e dalla Biblioteca Comunale F. Zuccarelli con il patrocinio del Comune di Pitigliano e della Commissione provinciale per le Pari Opportunità e si inserisce nel percorso de “L’Eredità delle Donne“, il festival dedicato all’empowerment femminile, alla parità di genere e alla valorizzazione del contributo delle donne nella società.

«La lotta alla violenza contro le donne richiede un impegno che non può esaurirsi nelle ricorrenze»

«Abbiamo promosso questa iniziativa – sottolinea Sabrina d’Angelo del Centro Culturale – riprendendo alcuni elementi che hanno caratterizzato gli appuntamenti degli anni passati, come il flash mob e le letture, ma concentrandoci, quest’anno, sull’empowerment femminile. Per questo abbiamo coinvolto Francesca Calamita, scrittrice di origini pitiglianesi».

«Sono stati selezionati alcuni brani del suo libro che saranno letti da uomini e donne appartenenti a diverse fasce d’età, per offrire una lettura ampia e trasversale – prosegue – La parità di genere, infatti, non si insegna solo ai giovani, ma anche agli adulti che hanno la responsabilità di trasmettere dei modelli di comportamento alle nuove generazioni».

«La lotta alla violenza contro le donne richiede un impegno che non può esaurirsi nelle ricorrenze, ma deve tradursi in un lavoro costante sul piano culturale, educativo e sociale – dichiara il sindaco Giovanni Gentili – Come amministrazione comunale riteniamo importante sostenere occasioni di confronto e sensibilizzazione come questa, che coinvolgano tutta la comunità. La scelta di dedicare l’edizione di quest’anno all’empowerment femminile – aggiunge Irene Lauretti, assessora alle Pari Opportunità – nasce dalla volontà di approfondire il tema della parità attraverso uno sguardo ampio, che metta in relazione esperienze e sensibilità differenti».