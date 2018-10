Giornata nazionale delle famiglie al museo: appuntamento a domenica

GROSSETO – La Giornata F@MU, Giornata nazionale delle famiglie al museo, in scena al Museo archeologico di Grosseto domenica 14 ottobre con un pomeriggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Alle 16.30 lo staff del museo propone un atelier per bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni che prevede un percorso guidato alla scoperta di alcuni reperti “piccoli ma preziosi” e a seguire un divertente laboratorio artistico.

Il costo del biglietto è di 1 euro per tutti i componenti delle famiglie che accompagneranno i ragazzi. Per gli accompagnatori dei bambini è previsto un omaggio. Per le attività è necessario prenotarsi al numero: 0564/488752 – 760.

Info: http://maam.comune.grosseto.it, https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma.