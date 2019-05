Giornata nazionale della legalità: in città si ricordano Falcone e Borsellino

GROSSETO – Oggi, giovedì 23 maggio, si celebra la Giornata nazionale della legalità in ricordo dei tragici attentati di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, e di quello avvenuto poche settimane dopo in via D’Amelio, che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta.

Working Class Hero e Agende Rosse – Gruppo Peppino Impastato hanno pensato a un’iniziativa pubblica per offrire un momento di riflessione sul senso civico e sull’impegno civile, a partire dall’applicazione del concetto di legalità coniugato alla riscoperta e alla valorizzazione di beni comuni immateriali come la solidarietà e la cittadinanza. L’incontro si articolerà attraverso proiezioni audiovisive, testimonianze ed una drammatizzazione di carattere teatrale.

«Il tema della legalità non può che essere centrale in un giorno come questo – spiegano Daniela Castiglione ed Elio Irudal – e sottolinea la pressante attualità della lotta alla criminalità. I nostri progetti nel settore educativo puntano infatti a promuovere la consapevolezza del fenomeno e ad aiutare i cittadini di ogni età a sviluppare i giusti anticorpi per evitare che la criminalità possa trovare terreno fertile in organismi apparentemente immuni come la Maremma».

«Negli ultimi anni – continuano – l’attività di Working Class Hero si è molto focalizzata sulle tematiche dei “Beni Comuni” e del monitoraggio civico, con l’obiettivo di formare giovani e volontari alla piena consapevolezza ed al senso critico. Attivarsi sul territorio e programmare azioni di recupero e contrasto al degrado rappresentano il primo tassello nella campagna di prevenzione verso possibili fenomeni di disagio.

Il pomeriggio in compagnia di Working Class Hero ed Agende Rosse – Gruppo Peppino Impastato sarà l’occasione per fare il punto sui numerosi progetti formativi che hanno visto il coinvolgimento di decine di cittadini in attività rispettose delle regole, della giustizia, della buona convivenza».

Appuntamento a partire dalle 17 alla sala della delegazione Cesvot in via Ginori. Al termine dello spazio dedicato al dibattito seguirà un piccolo rinfresco aperto a tutti i partecipanti.