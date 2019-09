Giornata nazionale dei piccoli musei: ecco cosa c’è in programma a Vetulonia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In occasione della Giornata nazionale dei Piccoli Musei, arrivata alla terza edizione in programma domenica 29 settembre, il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia (Castiglione della Pescaia) e che fa parte della rete Musei di Maremma, organizza una serie di eventi con visite al museo e alle due campagne di scavo in corso in queste settimane.

Il programma comincia alle 10.30 con la visita degli scavi in Località Badia Vecchia. Appuntamento presso il parcheggio del Bar Bozzone, Buriano (Strada Provinciale di Macchiascandona). Questa prima campagna di scavi segue un lungo progetto di ricerca e diagnostica archeologica portata avanti negli scorsi anni dal DAI (Deutcsches Archäologisches Institut Rom) in collaborazione con la Direzione scientifica del Museo e con l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, con la finalità di localizzare l’area portuale di Vetulonia sulle sponde del Lago Prile. La ricercatrice Camilla Colombi racconterà il progetto e i risultati della campagna di scavo.

Alle 12 visita degli scavi alla Domus dei Dolia e a seguire spostamento all’area archeologica degli scavi Città-Poggiarello Renzetti, per la visita guidata alla Domus. A conclusione della campagna di scavo 2019 la direttrice del Museo Isidoro Falchi Simona Rafanelli avrà il compito di spiegare le ultime novità relative a questa aristocratica residenza etrusco-romana.

Alle 15 invece si arriva al Museo Archeologico in piazza Vatluna con la visita guidata gratuita alla mostra “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la Storia” a cura dello staff del museo. Infine alle 16.30 visita guidata gratuita all’esposizione permanente del museo: “Vetulonia. Storia di una città tra Etruschi e Romani”.

Per tutta la giornata l’ingresso al museo sarà gratuito e i visitatori saranno omaggiati di un piccolo dono (fino ad esaurimento). Inoltre si informa che è entrato in vigore l’orario autunnale del museo e dell’area archeologica di Poggiarello Renzetti, che dal 16 settembre al 31 ottobre sarà dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì . Info: www.museidimaremma.it tel. 0564948058, e-mail museovetulonia@libero.it. Per saperne di più sulla Giornata Nazionale dei piccoli musei: www.piccolimusei.com