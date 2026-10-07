GROSSETO – Una mattinata per ricordare che la salute mentale è un bene di tutti, da costruire insieme. Venerdì 9 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Villa Elena ospita l’incontro aperto al pubblico “Costruire Comunità”. L’appuntamento è in via Cimabue 115, dalle 8.30 alle 13.

L’Asl Toscana Sud Est aderisce alla giornata con diverse iniziative sul territorio. L’incontro grossetano è organizzato dall’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti Grossetana, diretta da Edvige Facchi, insieme alla Promozione ed Etica della Salute, diretta da Vittoria Doretti.

La salute mentale come bene collettivo

I disturbi psichici incidono in modo significativo sulla qualità e sulla durata della vita. Coinvolgono la sfera personale, quella affettiva e familiare, le relazioni sociali e il lavoro; spesso portano all’isolamento e alla solitudine.

Per questo investire nella salute mentale significa rafforzare la coesione sociale e valorizzare l’intera rete del territorio: servizi pubblici, associazioni, scuole. L’obiettivo è promuovere una comunità inclusiva, fatta di cittadine e cittadini consapevoli e protagonisti.

«La promozione della salute e le azioni per il benessere mentale – sottolinea Edvige Facchi – passano dal riconoscimento dell’altro, dalla reciprocità e dalla solidarietà, dal riconoscimento dell’importanza dei legami e del bisogno di appartenenza, passano da piccole, ma straordinarie azioni concrete quotidiane, dalle parole che scegliamo per nominare e pensare il nostro mondo e le nostre comunità».

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Chi conduce e chi interviene

A condurre la mattinata sono Maria Platter e Claudio Paganini, di Cittadinanzattiva. Con loro ci sono Francesco Baccetti, della Promozione ed Etica della Salute e direttore dell’unità operativa semplice di Psicologia dell’adolescenza dell’area grossetana, e Giuseppina Badia, dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti.

Per i saluti istituzionali intervengono Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e presidente del Coeso Società della Salute. Per l’Asl Toscana Sud Est intervengono: il direttore generale; la direttrice sanitaria Barbara Innocenti; la direttrice del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Giuliana Galli; la direttrice della Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana Tania Barbi; Vittoria Doretti ed Edvige Facchi.

Il programma: dai giovani ai laboratori

Apre i lavori Nadia Magnani, dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti, con l’intervento “Come Costruire Comunità”. Poi ampio spazio ai giovani, con Francesco Toninelli e i peers del progetto Youngle e con la Consulta degli Studenti.

Seguono i progetti di Cittadinanzattiva: La Compagnia del Tè, con Maria Assunta Palazzesi e Maria Platter; le reti nella scuola, con Maria Elena Pavone.

Poi i progetti dell’Oasi, con i gruppi di auto mutuo aiuto curati da Giuseppe Corlito ed Elena Romano.

La seconda parte della mattinata è dedicata a tre laboratori creativi esperienziali: Il Giardino Sensoriale, con Nicola Giusti e Nadia Masi; Quadro Collettivo, con Mariangela Cannalire e Chiara Notari; Il Corpo Collettivo, con Tatiana Pinto e Ronaldo Juanario.

Alle 12.30 la chiusura dei lavori, con una riflessione su “Le parole che promuovono comunità”.

Le realtà del territorio coinvolte

All’iniziativa partecipano e collaborano numerose realtà del terzo settore e della cooperazione sociale. Ci sono l’associazione La Farfalla, che ospita l’incontro a Villa Elena, l’Oasi, Cuore Liburnia Sociale, Uscita di Sicurezza e Solidarietà Quadrifoglio.