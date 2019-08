Giornata di musica e ballo a Santa Fiora: in piazza arriva l’Hyperion Tango Ensemble

SANTA FIORA – Per il Festival internazionale di musica di Santa Fiora, alle 17 del 13 agosto al Teatro Camilleri si avrà il concerto della classe di arpa guidata da Augusta Giraldi, mentre alle 21.15, in piazza Garibaldi, l’Hyperion Tango Ensemble porterà Livin’ Tango, spettacolo di danza e musica, tra tradizione ed innovazione dell’immortale e popolare repertorio di Astor Piazzolla e la comunità tanguera internazionale.

L’Hyperion Ensemble, formatosi nel 1992 come ensemble interessato alla musica contemporanea, si dedica sin dall’inizio al repertorio piazzolliano ed al tango in generale, partecipando nei suoi lunghi anni di attività ad oltre mille spettacoli in festival e teatri di tutta Europa, con un ampio repertorio che va dal tango contemporaneo al tango tradizionale. In questo spettacolo, la musica dell’Hiperion Ensemble incontrerà la danza di quattro ballerini per creare un’atmosfera unica.

Hyperion Ensemble

Bandoneon: Cristian Gerber – Violino: Roberto Piga – Chitarra: Davide D’Ambrosio – Flauto: Bruno Fiorentini – Piano: Marina Artioli – Contrabbasso: Danilo Grandi – Cantante: Hernan Godoy

Ballerini

Luis Cappelletti & Melina Mourinho – Eloy Souto & Soledad Larretapia

Ensemble Hyperion

L’Ensemble dalla sua fondazione ad oggi ha collaborato e collabora con vari bandoneonisti e musicisti, celebrità internazionali come Luis Stazo, Juan Josè Mosalini, Daniel Binelli, Alfredo Marcucci, Luis Bacalov e Antonella Ruggiero.

I bandoneonisti stabili dell’Ensemble sono attualmente l’urugayo Josè Luis Betancor, Nicolas Maceratesi e Gino Zambelli. I cantanti dell’Ensemble sono attualmente Martin Troncozo, ed Hernan Godoy, tutti argentini.

L’Ensemble è invitato dai principali Festival di tango in tutta Europa: Paris, London, Istanbul, Brussels, Tarbes, Berlin, Barcelona (Sitges), St Petersburg, Torino, Roma, Firenze, Genova, Oslo, Krakow, Zurich, Antwerp etc. Ha collaborato spesso con i migliori ballerini sulla scena mondiale del Tango (Miguel Angel e Osvaldo Zotto, Frumboli/Sepulveda, Arce/Montes, etc.) ed ha accompagnato musicalmente numerosi Shows con varie compagnie argentine; tra queste citiamo: lo show “Tangovivo” con la compagnia Union Tanguera di Esteban Moreno e Claudia Codega, “Tango Metropolis” con Claudio Hoffmann e Daniel Binelli, “Tango x 2” con Miguel Angel Zotto, “TangObsesion” con la Compañia Leonardo Cuello, “Conceptango” con la compagnia di Leo Calvelli e Eugenia, “Tango Nuevo” con la compagnia di Roberto Herrera, ed altri: nel 2015 e nel 2017 ha partecipato alla tournèe tedesca con la Compagnia di Gustavo Russo nello show Tango Revolution.

In queste occasioni l’Ensemble ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri europei, come il Teatro Regio e l’Auditorium del Lingotto a Torino, il Gewandhaus di Lipsia, il Teatro Carlo Felice di Genova, Darmstadtium a Darmstadt, la Brucknerhaus a Linz, Die Glocke a Bremen l’Auditorium della Conciliazione a Roma, l’Arena del sole di Bologna, Dom Musyck a Mosca, il Teatro Mohammed V a Rabat (Marocco), il Teatro Regina Victoria a San Sebastian, Trui teatro di Palma de Mallorca, Concert Noble a Bruxelles, Mustafa Kemal Merkezi a Istanbul, il Teatro Bellini di Napoli, il Piccolo Teatro e il Blue Note a Milano, oltre ai Teatri di molte altre città di tutta Europa. Nel mese di marzo l’Ensemble compierà una tournèe in Oriente con concerti a Bali, Djakarta, Dubai.

Dal 2010 collabora con la celebre cantante Antonella Ruggiero nello spettacolo “Contemporanea Tango”, in tour nei Teatri della penisola.

Nel luglio 2010 ha realizzato anche un concerto assieme al compositore/pianista argentino Luis Bacalov, premio Oscar per la musica de “Il Postino”.

Nel marzo 2019 l’Hyperion si accinge a realizzare la sua prima tournèe in Oriente con concerti a Dubai, Kuala Lumpur, Bali. Accompagna spesso anche solisti come Cristina Vilallonga (cantante dei Gotan Project), Sandra Rumolino, Silvia Lallana, Franco Luciani (armonica).

Si è presentato più volte in pubblico in un programma con Orchestra Sinfonica, accompagnato dai 45 elementi dell’Orchestra Filarmonica Lucchese. I CD dell’Ensemble sono stati passati molte volte in varie Radio in Argentina; la “2x4” e Radio Nacional, a Buenos Aires, hanno entrambi dedicato all’Hyperion Ensemble varie puntate nei programmi “Reciclado urbano” y “El Tango en el mundo”. Il brano “La cancion mas trsite” è stato inserito nel film Assolo (2016) di Laura Morante. La produzione discografica dell’Ensemble ha al suo attivo otto CD: “Livin Tango” (1998) – “Boulevard Tango” (2000) – “Corso Buenos Aires” (2005) – “Buenos Aires hora cero” (2006), “Hyperion Live in Paris”, con la partecipazione speciale di Luis Stazo (2008), “Contemporanea Tango Live” con la cantante Antonella Ruggiero (2010), il CD Live “Tango: Epoca de oro” (2011)., “Remembranzas” (2014), “Tango 9” (2016), “Hasta siempre amor” (2018). L’Ensemble si può presentare in diverse formazioni dalla Grande Orquesta Tipica al Quartetto, con o senza cantanti.

www.ensemblehyperion.com.