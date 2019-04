Giornata di festa e solidarietà per i bambini affetti da tumore: l’evento al Casello Idraulico

FOLLONICA – L’Associazione Genitori Bambini Affetti Leucemia o Tumore (Agbalt Onlus), con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza, per il terzo anno consecutivo, l’ evento di intrattenimento per sostenere la propria opera di volontariato – domenica 5 maggio a partire dalle ore 17 al Casello Idraulico.

Domenica 5 maggio Follonica apre di nuovo il suo grande cuore all’associazione Agbalt, l’Associazione Genitori Bambini Affetti Leucemia e Tumore. «Con il patrocinio del Comune di Follonica – spiegano gli organizzatori in una nota – e in collaborazione con Gli amici della Fiat 500, la Proloco Follonica, l’associazione Ristoranti Follonica, la Scuderia Automobilistica Maremma Corse 2.0, il Rione Senzuno, MLI di Davide Bargagna e l’Associazione culturale La Balena, al giardino del Casello idraulico di via Roma si terrà un grande evento di intrattenimento a sostegno dell’attività di volontariato che l’Associazione svolge…musica per tutti i gusti, animazione per i bambini e buonissimo apericena».

Un programma ricco, che prenderà il via alle ore 17 con il saluto del presidente Agbalt, Tiziana del Carlo, e del presidente della Proloco, Michele Cocola, e poi musica: inizieranno i giovani dell’associazione culturale “La Balena” e , a seguire, Stefano Salvucci e la band “Il drone” e Mauro Calamassi e la sua band.

«Ad animare, presentare e far muovere tutti i presenti la musica e gli speacker di Radio Diffusione Follonica, la radio del cuore – concludono gli organizzatori – e per colorare la giornata, la mascherata a terra del Rione Senzuno regalerà un momento del carnevale follonichese, con passione e amore. Tutti i musicisti, gli animatori, i tecnici, i ristoratori interverranno gratuitamente, per una giornata all’insegna della solidarietà».