Giornata di Avo: l’associazione volontari ospedalieri presenta le sue attività all’Aurelia Antica

GROSSETO – L’associazione volontari ospedalieri di Grosseto, in occasione della ricorrenza dell’undicesima Giornata nazionale dell’Avo, il prossimo 26 ottobre organizza una postazione nel Centro commerciale Aurelia Antica, dove dalle 17 alle 18:30 presenterà un’esibizione danzante. Lo scopo della manifestazione è quello di far conoscere ai visitatori le attività dell’associazione tra cui il 32esimo Corso di formazione e aggiornamento che si svolgerà tutti i mercoledì dal 6 novembre al 4 dicembre. Il corso, al quale dovranno partecipare tutti i volontari Avo, è aperto a tutti ed è gratuito. Sono cinque giornate nelle quali si avvicenderanno come docenti professionisti dell’Ospedale Misericordia e anche esterni che tratteranno tematiche di interesse per i volontari Avo.